Tandhygienist söks till vår trevliga & moderna klinik i Lund

Tandhygienist till Tandtorget i Lund.
Vi söker en tandhygienist som vill vara en central del av vårt team och bidra till en varm, modern och hälsoinriktad klinik.
Du
Vi söker en tandhygienist som är:
Legitimerad tandhygienist
Erfarenhet är ett plus, men rätt mindset, driv och ansvarstagande väger tyngre.
Positiv lagspelare med energi
Du bidrar till ett högt tempo, god stämning och en professionell upplevelse för både patienter och team.
Patientfokuserad och förtroendeskapande
Du är lyhörd, empatisk och sätter alltid patientens behov, trygghet och upplevelse i centrum.
Flexibel och lösningsorienterad
Du trivs i en modern, föränderlig miljö med digitala arbetssätt, ny teknik och höga ambitioner.
Strukturerad och kvalitetsdriven
Du arbetar metodiskt, värnar patientsäkerhet och levererar vård med hög och jämn kvalitet.
Tydlig kommunikatör
Du behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift och kommunicerar professionellt med både patienter och kollegor.
Vi erbjuder:
Utbildning och kompetenslyft
Strukturerad vidareutbildning inom områden som Invisalign, fyllningsterapi, tandblekning och andra relevanta specialområden.
Karriär och långsiktig utveckling
Reella utvecklingsmöjligheter för dig som vill växa - både professionellt och i takt med klinikens långsiktiga expansion.
Modern arbetsmiljö
En välutrustad, digital och kvalitetsdriven klinik med fokus på arbetsglädje, effektivitet och hög vårdstandard.
Inflytande och ansvar
En nyckelroll i verksamheten med faktisk möjlighet att påverka arbetssätt, utveckling och klinikens framtida riktning.
Fast lön med möjlighet till bonus.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan och boka in en intervju med oss. Vi ser fram emot att träffa dig och höra hur du kan bli en del av vårt team.
Tjänsten tillsätts fortlöpande.
Praktisk information
Plats: Norra Fäladen 12C, Lund
Omfattning: 100%
Start: Enligt överenskommelse
Ansökan: jobb@tandtorget.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
