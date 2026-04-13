Tandhygienist sökes till Team Zarandi i Göteborg
Zarandi Dental AB / Tandsköterskejobb / Göteborg Visa alla tandsköterskejobb i Göteborg
2026-04-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Zarandi Dental AB i Göteborg
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vi söker en legitimerad tandhygienist som är självgående och serviceinriktad.
Din och teamets positiva inställning bidrar till en god stämning på kliniken. Patienterna ska känna sig trygga i dina händer.
Du kommer att utgöra en viktigt del av mottagningen och med ett professionellt och vänligt bemötande kommer du att bidra till att mottagningen håller högsta servicenivå och kvalitet.
Hos oss kommer du att arbeta med egna patientbehandlingar men även assisterar tandläkaren.
Dina uppgifter blir bl.a. revisions undersökningar, profylax, stödbehandling, parodontal behandling.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstidensutgång. Du kan med fördel skicka in din ansökan på direkten för att inte missa denna tjänst.
Tjänsten tillträds efter överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-13
0701446110
E-post: tdl.zarandi@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandhygienist Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zarandi Dental AB
(org.nr 556776-6240), http://teamzarandi.se
Första Långgatan 4 (visa karta
)
413 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
9852050