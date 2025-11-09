Tandhygienist sökes till Tandvårdsgruppen Stuvsta
Information om arbetsplatsen
Tandvårdsgruppen Stuvsta är en nyrenoverad och modern tandvårdsklinik belägen i Stuvsta centrum.
Vi utför allt inom allmäntandvård och använder modern utrustning.Publiceringsdatum2025-11-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en tandhygienist på deltid/heltid eller enligt överenskommelse. Du kommer att jobba med sedvanliga arbeten som tandhygienist men även vid behov hjälpa till i receptionen. Klinentelet består till majoriteten av vuxna patienter.Kvalifikationer
Kravet är svensk legitimation och att man kan tala och skriva flytande svenska. Vi lägger även stor vikt på personlig lämplighet då vi är en positiv och trevlig arbetsgrupp.Dina personliga egenskaper
Positiv och glad
God kommunikation
God samarbetsförmåga
Övrig information
Arbetstiden kan diskuteras.
Vi kommer att hålla löpande intervjuer och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
