Tandhygienist sökes till tandläkare i Hällefors, FK Dental AB
FK Dental AB / Tandsköterskejobb / Hällefors Visa alla tandsköterskejobb i Hällefors
2026-06-27
, Filipstad
, Ljusnarsberg
, Nacka
, Nora
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FK Dental AB i Hällefors
FK Dental AB driver tandläkare i Hällefors – en modern klinik utrustad med helt ny utrustning. Hos oss möts du av en god arbetsmiljö och ett sammansvetsat team som idag består av en tandläkare och en tandsköterska. Vi sätter alltid kvalitet, samarbete och ett fantastiskt omhändertagande av våra patienter i första rummet.Publiceringsdatum2026-06-27Arbetsuppgifter
Som tandhygienist hos oss har du ett självständigt arbete med eget ansvar och behandling av enbart vuxna patienter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är förebyggande tandvård, undersökningar och diagnostik av karies och parodontal behandling.
Vi söker
Legitimerad tandhygienist. Du har ett varmt och pedagogiskt bemötande som gör att patienterna känner sig trygga i din behandlingsstol. Du är noggrann och trivs med att ha ordning och reda runt omkring dig.Kvalifikationer
Legitimerad tandhygienist (svensk legitimation).
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande
Tidigare erfarenhet som tandhygienist är meriterande, men vi välkomnar även nyutexaminerade att söka!
Erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Alma (AlmaSoft) är meriterande.
Vi erbjuder
Trygg anställning med tjänstepension enligt kollektivavtal.
Friskvårdsbidrag.
Flexibel arbetstid
En konkurrenskraftig lön som sätts utifrån erfarenhet.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning .
Arbetstid: Helt- eller deltid
Löneform: Beroende på anställningsform och dina önskemål erbjuds fast månadslön, veckolön eller timlön.
Ansökan och tillträde
Sista dag att ansöka är 30 augusti 2026. Vi intervjuar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Så ansöker du: Skicka ditt CV via e-post till: nickboluki@hotmail.com
(Märk ämnesraden med "Ansökan Tandhygienist Hällefors).
Tillträdesdatum: 1 oktober 2026, eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: nickboluki@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandhyginiest Hällefors". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FK Dental AB
(org.nr 559055-9406)
Sikforsvägen 7 A (visa karta
)
712 34 HÄLLEFORS Kontakt
Nick Boluki nickboluki@hotmail.com 0702393779 Jobbnummer
9982094