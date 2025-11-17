Tandhygienist sökes till Tandhälsan Örkelljunga
2025-11-17
Information om arbetsplatsen
Är du legitimerad tandhygienist och söker nya möjligheter? Du ska även ha ett driv och rätt inställning för att säkerställa att dina patienter får det bästa möjliga bemötandet och vård av högsta kvalitet.
Vill du bli en del av en liten och familjär klinik där du har möjlighet att påverka och få utvecklas och växa i din roll?
Då ska du söka tjänsten som tandhygienist hos Tandhälsan Örkelljunga
Om kliniken:
Vi är en mindre klinik som ligger centralt i Örkelljunga. Här arbetar en tandläkare och en tandsköterska. vi vill utöka vår personalstyrka med ny tandhygienist.
Vi utför all form av tandvård såsom estetisk tandvård, protetik, kirurgi och även ortodonti behandling med Aligners och använder den senaste utrustningen.
Vi söker dig som:
- Legitimerad tandhygienist som har några års erfarenhet
- Har god kommunikationsförmåga och ett professionellt bemötande
- Trivs med att arbeta både självständigt och i team
- Har god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skriftPubliceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
Är du självgående och gillar att arbeta sjukdomsförebyggande med både barn och vuxna? Då är det kanske dig vi söker till tjänsten som tandhygienist! I rollen som tandhygienist kommer du att arbeta både främjande, förebyggande och med behandlande åtgärder på både barn och vuxna patienter. Du arbetar självständigt och undersöker, diagnostiserar och gör insatser för att förebygga och åtgärda till exempelvis kariessjukdom och tandlossning.Kvalifikationer
- Legitimerad tandhygienist
Övrig information
Intervjuer sker löpande och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Arbetstiden kan diskuteras.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/281". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Tandvård, Skåne län, Tandhälsan Örkelljunga Kontakt
Hashmat Alam 0720-241155 Jobbnummer
9607526