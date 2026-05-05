Tandhygienist sökes till RosenDental i Uppsala!
2026-05-05
Vi söker en tandhygienist till RosenDental en tandvårdsklinik i Uppsala med närhet till Akademiska sjukhuset. Kliniken har goda kommunikationer och det finns parkeringshus i närheten för dig som tar bilen till arbetet.
Kliniken har tre behandlingsrum samt steril, reception, personalrum och två omklädningsrum. Här arbetar i dagsläget en allmäntandläkare tillsammans med två tandsköterskor och en parodontologisk specialist finns också på kliniken.
Verksamheten omfattar både allmäntandvård och barntandvård samt kirurgiska ingrepp bland annat parodontal kirurgi.
Hos oss står alltid patienten i fokus och vi lägger stor vikt vid att bygga långsiktiga och trygga patientrelationer.
Dina arbetsuppgifter består av sedvanliga arbetsuppgifter för tandhygienist såsom:
Parodontala behandlingar
Stödbehandlingar
Undersökningar
Om intresse finns erbjuder vi även möjlighet till delegerade arbetsuppgifter exempelvis:
Lagningar
Blekningsbehandlingar
Assistans
Vi söker dig som:
Är legitimerad tandhygienist
Har några års erfarenhet och känner dig trygg i din yrkesroll
Gärna att du har arbetat med delegerade arbetsuppgifter tidigare
Som person är du omtänksam, positiv och tar egna initiativ. Du har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande mot både patienter och kollegor. Du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Vi erbjuder
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter
Goda möjligheter till kompetensutveckling
Moderna lokaler och utrustning
Fina förmåner
Ett tryggt och positivt arbetsklimat
Kollektivavtal
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi ser fram emot att få välkomna dig till oss på RosenDental
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Torgny Segerstedts allé 88A (visa karta
)
752 55 UPPSALA Arbetsplats
Tandvård, Uppsala län, Praktikertjänst RosenDental Kontakt
Rekryterare
Caroline Erlandsson caroline.erlandsson@ptj.se +46101283813 Jobbnummer
9891166