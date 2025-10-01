Tandhygienist sökes till Oral Care mobila verksamhet i Region Väst områd...
2025-10-01
Oral Care fortsätter att expandera och Vi söker en erfaren och skicklig tandhygienist till vår mobila verksamhet i region Väst, område Skaraborg. Är du passionerad och dedikerad till ditt yrke och vill göra skillnad i människors liv? Då är du kanske den vi söker!
Stabil organisation
Oral Care är en av de största privata vårdgivarna inom tandvården med över 35 års erfarenhet. Vi har över 750 engagerade medarbetare och erbjuder allmäntandvård samt mobil tandvård för patienter i hemmet. Våra kliniker finns över hela Sverige samt i Norge och Nederländerna. Våra fyra grundvärderingar är centrala i allt vi gör och formar vår företagskultur.
Om Tjänsten
Vi söker en tandhygienist som uppskattar en dynamisk arbetsmiljö och har möjligheten att besöka patienter främst på äldreboenden. Som tandhygienist i vår mobila verksamhet kommer du att arbeta självständigt med undersökningar samt förebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder.
Du kommer att få tillgång till all nödvändig utrustning för att kunna utföra ditt arbete på plats hos patienterna. En typisk arbetsdag innebär att du besöker en eller flera enheter för att ge tandvård av högsta kvalitet.
Vad Vi Erbjuder
En trygg anställning med kollektivavtal.
Möjlighet att vara en del av ett flexibelt företag med korta beslutsvägar.
Goda möjligheter till kompetensutveckling.
Ett kollegialt nätverk med en familjär känsla och fokus på trivsel.
Friskvård och andra anställningsförmåner.
Anställningen är på heltid och tillsvidare
Vem Vi Söker
Legitimerad tandhygienist med minst två års erfarenhet.
Har en bred social kompetens där du utmärker dig genom din förmåga att skapa, upprätthålla och bibehålla goda relationer.
Lösningsorienterad och flexibel.
Har tålamod och inger förtroende hos patienterna.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
Tidigare erfarenhet av Opus och delegerat arbetssätt är ett plus
Ta chansen att bli en del av Oral Care genom att skicka in ditt CV och en beskrivning av dig själv. Urval sker löpande, så ansök redan idag!
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
