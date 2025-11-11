Tandhygienist sökes till OC White Tandvård i Helsingborg
2025-11-11
Vi är på jakt efter en tandhygienist till vår OC klinik White Tandvård i Helsingborg, där vi strävar efter att erbjuda högkvalitativ tandvård i en trivsam miljö. Ta chansen att bli en del av vårt engagerade team och bidra till hälsosamma leenden.
Om Oral Care
Oral Care är en ledande privat vårdgivare inom tandvård i Sverige med över 35 år i branschen. Vi erbjuder både allmäntandvård och mobil tandvård över hela landet, och vår verksamhet expanderar ständigt. Vårt engagerade team på över 750 anställda arbetar med att leverera vård av högsta kvalitet, alltid med patientens bästa i fokus.
Din roll som tandhygienistSom tandhygienist hos oss kommer du att spela en viktig roll i att stödja vårt team och erbjuda våra patienter förebyggande tandvård. Du kommer att arbeta med både undersökningar och behandlingar för att främja god munhälsa.
Arbetsuppgifter Genomföra professionella tandrengöringar och behandla slemhinneproblem.
Informera och utbilda patienter om munhygien och förebyggande åtgärder.
Samarbeta med tandläkare och annan personal för bästa vård och behandling.
Utveckla vårdplaner och följa upp patienter regelbundet.
Revisionsundersökningar
Kvalifikationer Svensk tandhygienistexamen är ett krav.
Minst 2 års arbetslivserfarenhet som tandhygienist är meriterande.
Goda kommunikationsfärdigheter och kundfokus.
Förmåga att arbeta självständigt samt i tvärprofessionella team.
Erfarenhet av journalsystem är en fördel, gärna Muntra
Anställningen är på 80-100% med tillträde 1 december eller enligt överenskommelse .
Vad Oral Care erbjuder Stabil anställning med kollektivavtal och konkurrenskraftig lön.
En inkluderande och positiv arbetsmiljö med hög teamanda.
Möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling och utbildning.
Friskvårdsbidrag och andra företagsspecifika förmåner.
Chansen att arbeta i ett expanderande tandvårdsföretag med starkt fokus på kvalitet.
Ansök idag
Är du redo att ta steg mot en givande karriär hos oss? Skicka in ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du är rätt kandidat för rollen som tandhygienist hos OC White Tandvård i Helsingborg. Vi går igenom ansökningarna löpande och ser fram emot att träffa dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare H.F. Oral Care AB
(org.nr 556346-4840), https://www.oralcare.se Arbetsplats
Oral Care Kontakt
Muntadher Dakhil muntadher.dakhil@oralcare.se Jobbnummer
9599323