Tandhygienist sökes till Nälden - bli en del av vårt härliga team!
Tandhälsan Nälden AB / Tandsköterskejobb / Krokom
2026-01-30
, Östersund
, Åre
, Strömsund
, Ragunda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tandhälsan Nälden AB i Krokom
På Tandhälsan Nälden arbetar två tandläkare, sex tandsköterskor, en tandhygienist, två tandtekniker samt en lokalvårdare. Vi är ett engagerat team som strävar efter att ge våra patienter tandvård av högsta kvalitet i en trivsam och professionell miljö.
Vi arbetar enligt nationella riktlinjer och patientanpassade vårdprogram. Som tandhygienist hos oss får du ett självständigt patientarbete och du arbetar enligt GBT. Vi har även gemensam terapiplanering och utför parodontalkirurgi på kliniken, vilket ger goda förutsättningar för stöd i mer komplexa fall.
Hos oss blir du en viktig del av ett lag som tillsammans levererar tandvård i toppklass.
År 2019 utsågs vi till "Årets tandvårdsklinik" av Privattandläkarna - något vi är mycket stolta över.
Vi söker dig som:
Har tandhygienistutbildning (krav)
Vill arbeta självständigt men också trivs i team
Har ett professionellt bemötande och ett genuint intresse för patientens munhälsa
Vi erbjuder:
6 månaders provanställning med övergång till tillsvidareanställning
Lön enligt överenskommelse
Hel- eller deltid
Tillträde enligt överenskommelse
En arbetsplats med god teamkänsla och hög kompetens

Publicering
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Vänligen bifoga CV och personligt brev i din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: jobb@tandhalsannalden.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandhygienisttjänst".
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Tandhälsan Nälden AB
(org.nr 556976-1587)
Karelsvägen 4
)
835 40 NÄLDEN Arbetsplats
Tandhälsan Nälden Kontakt
HR-ansvarig
Kristina Jahrehorn
jobb@tandhalsannalden.se
9714471