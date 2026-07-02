Tandhygienist sökes till familjär klinik i Stockholm.
Praktikertjänst Aktiebolag / Tandsköterskejobb / Huddinge Visa alla tandsköterskejobb i Huddinge
2026-07-02
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst Aktiebolag i Huddinge
, Botkyrka
, Stockholm
, Ekerö
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vi söker nu en tandhygienist till Tandläkare Emelie Lindholm – en etablerad och uppskattad tandvårdsklinik i Trångsund.
Kliniken är centralt belägen i Trångsunds centrum nära pendeltåget och bussar, och det finns även parkeringsmöjligheter för den som önskar. Vi bedriver vuxentandvård och arbetar i journalsystemet Frenda.
Hos oss möter du en trygg patientbas med många återkommande patienter, samtidigt som vi har ett kontinuerligt inflöde av nya. Under sommaren bygger vi dessutom om kliniken och utökar till tre behandlingsrum. Kliniken har även väntrum, personalrum och steril.Publiceringsdatum2026-07-02Om företaget
Idag består teamet av två tandläkare och tre tandsköterskor. Nu vill vi komplettera vårt team med en tandhygienist.
Vi är en liten och familjär klinik där vi arbetar nära varandra och hjälps åt där det behövs. Här värdesätter vi samarbete, arbetsglädje och långsiktiga relationer – både inom teamet och med våra patienter.
Om rollen
Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist och som trivs med att arbeta nära människor i en personlig och familjär miljö.
Du kommer att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter inom tandhygienistyrket. Det finns dessutom goda möjligheter att anpassa rollen efter dina intressen och önskemål.
Hos oss får du stor frihet att påverka dina arbetstider och ditt upplägg.
Vi erbjuder
Kollektivavtal
Generöst friskvårdsbidrag
Möjlighet till kompetensutveckling
Flexibla arbetstider
En trygg anställning
Vem är du?
Vi tror att du:
Tycker om att arbeta med människor
Är ansvarstagande och engagerad
Trivs i en mindre verksamhet där man samarbetar nära
Vi ser verkligen fram emot att välkomna dig till oss och att du blir en del av vår fortsatta resa!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Hammartorpsvägen 3 (visa karta
)
142 62 TRÅNGSUND Arbetsplats
Tandvård, Stockholms län, Tandläkare Emelie Lindholm Kontakt
Rekryterare
Caroline Erlandsson caroline.erlandsson@ptj.se +46101283813 Jobbnummer
9988523