Tandhygienist sökes till en väletablerad klinik i centrala Göteborg
2025-10-15
Är du en tandhygienist som tycker om variation på jobbet? Att inte ena dagen är den andra lik för att du ska kunna utvecklas? Då är det här tjänsten för dig!
Hos oss öppnar vi nu upp en fantastisk möjlighet för dig, som tandhygienist att få en full lön och förmåner som en tandhygienist för den här unika kombinationsrollen - Att få jobba som både tandhygienist och tandsköterska, eller att arbeta som endast tandhygienist på deltid.
Varmt välkommen med din ansökan. (Tjänsten kan tillsättas innan ansökningsdatumet löper ut den 2025-11-17 och intervjuer sker löpande, så sök utan CV redan idag).
Vi erbjuder dig En konkurrenskraftig, fast lön upp till 45 000 kr/mån beroende på arbetserfarenhet
En betald ledig fredag i månaden eller två timmars betald ledighet per vecka
Friskvårdsbidrag 5000 kr/år
Sjukvårds- och olycksfallsförsäkring
Tjänstepension på 6%
Generöst med kurser (hastigheten på den personliga utvecklingen och nivån bestäms av dig)
Möjlighet till ett flexibelt arbetsschema
En arbetsplats med god och tydlig struktur
Upplärning i att assistera vid alla typer av behandlingar
Kvalifikationer
Vi söker en kandidat som uppfyller följande kvalifikationer:
Krav - Obligatoriskt för att anses som behörig kandidat
Svensk tandhygienistlegitimation
Arbetat minst 1 år som tandhygienist
God svenska i tal och i skrift
Vill jobba som tandhygienist och tandsköterska alternativt arbeta deltid som enbart tandhygienist
Noggrann och självgående i sitt arbete
Meriterande - Önskemål, dock inget krav
Gärna fler yrkesår inom professionen
Erfarenhet av att assistera
Om dig, tjänsten och arbetsbeskrivningen
Vi söker dig som brinner för ditt yrke som tandhygienist. Du är trygg och stabil i dig själv, har en hög motivation i att vilja lära dig och utvecklas, samt vill inget annat än att erbjuda en vård av hög kvalité till dina patienter.
Du söker även långsiktighet och är lojal.
Anställningsform: Tillsvidareanställning Arbetsomfattning: 80-100% vid kombinationsroll, alternativt deltid på 50-60% som endast tandhygienist. Patientklientel: Enbart vuxna. Arbetsuppgifter vid kombinationsroll: Ca 50% av det kliniska arbetet består av undersökningar, profylax och depurationer av välskötta patienter, 45 % assistans av tandläkare och 5% administration. Önskad tillträde av tjänst: Början/mitten av januari 2026 (vi tar hänsyn till din uppsägningstid).
Bra att veta
Journalsystemet Alma tillämpas.
Arbetstider: Mån-tors 8:00-17:00 och fredagar 8:00-14:00.
Digital röntgen och digital scanner finns på plats.
Om kliniken i centrala Göteborg
Det är en härlig och mysig liten klinik som finns beläget i närheten av Järntorget i centrala Göteborg, med goda och närliggande pendlingsmöjligheter. Den totalrenoverade kliniken har ett stort lojalt patientklientel sedan 15 år tillbaka. Själva kliniken har funnits i över 50 år och är inredd med den senaste utrustningen för att kunna erbjuda den bästa vården till patienterna.
Kliniken har 2 behandlingsrum, och verksamheten delar lokal och steril med en annan tandläkare och dennas tandhygienist.
Klinikens inhouse kompetens: Allmäntandvård inkl implantatkirurgi och imp.protetik.
Varför ska du välja oss? Arbetsgivaren har ordet"Jag tror starkt på att den viktigaste resursen i framgång ligger i min personal och i mina patienter, därför erbjuder jag inget annat än det allra bästa till dem". Ansök med eller utan CV via Odonti
I denna rekrytering samarbetar Arbetsgivaren med Odonti, det ledande rekryteringsföretaget inom tandvård.
Detta är en direktrekrytering (Du blir anställd av arbetsgivaren)
Samtliga ansökningar måste ske via Odonti och dess rekryteringsverktyg, för en rättvis och lika hantering av alla kandidater i processen.
Obs! Direktkontakt med arbetsgivaren undanbedes vänligt men bestämt!
Vid frågor vänligen kontakta ansvarig rekryterare för tjänsten. Odonti kommer att genomföra de initiala intervjuerna och urvalet. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdatumet 2025-11-17, så visa ditt intresse idag!
Ansvarig rekryterare
Jashar Samadi och Van Cao
Mail: hej@odonti.se
Mobil: 0709220250
