Tandhygienist sökes till Avidental Tandläkarklinik
2025-12-08
Är du en positiv, engagerad och serviceinriktad tandhygienist? Då kan det vara dig vi söker! Avidental Tandläkarklinik växer och vi söker nu en ny kollega till vårt team.
Till vår moderna klinik i Tumba söker vi en tandhygienist som vill arbeta brett och varierat. Vi är ett härligt gäng som jobbar nära varandra i vardagen och har en familjär stämning där alla hjälper varandra. På kliniken är det högt i tak, mycket skratt och en omtanke som gör att både patienter och kollegor känner sig trygga.Publiceringsdatum2025-12-08Om företaget
Avidental är en modern och familjär tandläkarklinik. Här arbetar vi i en trivsam miljö med fokus på gott samarbete, omtanke och hög kvalitet i vården. Vi utför allmäntandvård med särskilt intresse för implantat, protetik och kirurgi, i samarbete med skickliga specialister. Vårt mål är att ge varje patient en trygg och positiv upplevelse hos oss.Dina arbetsuppgifter
Förebyggande och sjukdomsbehandlande arbetsuppgifter inom tandhygienistens hela kompetensområde. Du kommer även att vara delaktig i det dagliga arbetet på kliniken, vilket innebär
Hjälp i receptionen
Kallelser till dina och klinikens patienter
Assistera vid behov
Bidra till klinikens utveckling och förbättringsarbeteKvalifikationer
Är legitimerad tandhygienist
Har minst 2 års erfarenhet som tandhygienist och gott handlag i yrket
Är noggrann, flexibel, tillmötesgående och kommunikativ
Goda kunskaper i Svenska och Engelska i både tal och skrift
Anställningsform och omfattning
Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
Heltid eller deltid
Startdatum enligt överenskommelse
Vi erbjuder
Möjlighet till kompetensutveckling
Ett stöttande team med stor passion för yrket
En modern klinik med den senaste utrustningen
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljöSå ansöker du
Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din Ansökan!
Sista ansökningsdagen är den 28 februari 2026.
Vi uppskattar om din ansökan innehåller både ett personligt brev och en meritförteckning (CV).
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: Info@avidental.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avidental AB
(org.nr 559488-8900)
Samaritvägen 12 (visa karta
)
147 41 TUMBA Jobbnummer
9634405