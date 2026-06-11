Tandhygienist sökes till Alingsås - Tandklinik Polhem
Odonti AB / Tandsköterskejobb / Alingsås Visa alla tandsköterskejobb i Alingsås
2026-06-11
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Tandklinik Polhem söker nu en tandhygienist till sin klinik i centrala Alingsås. Här blir du en del av ett mindre team med nära samarbete, tydliga rutiner och ett väl inarbetat patientunderlag. Kliniken har arbetat med tandhygienister sedan starten 1968 och patienterna är vana vid regelbunden tandhygienistbehandling och förebyggande tandvård.
Det här är en tjänst för dig som trivs i ett mindre sammanhang där man arbetar nära varandra, hjälps åt i vardagen och samtidigt har möjlighet att arbeta självständigt i din yrkesroll.
Praktisk information
📍 Plats: Alingsås ➡️ Arbetsgivare: Tandklinik Polhem 🦷 Roll: Tandhygienist 💼 Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning 📅 Tillträde: September 2026 eller enligt överenskommelse 💰 Löneintervall: 37 000–45 000 kr/mån (heltid) 💪🏼 Friskvårdsbidrag: 5 000 kr/år vid heltid 🕗 Arbetstider: Dagtid, deltid 60–80 %
Om kliniken
Tandklinik Polhem ligger centralt i Alingsås och bedriver allmäntandvård för vuxna patienter. Kliniken har fyra behandlingsrum och består idag av två tandläkare, två tandsköterskor och två tandhygienister.
Patientgruppen består av ett troget vuxet klientel och många patienter har gått på kliniken under lång tid. Här arbetar man med bred allmäntandvård, större protetiska rehabiliteringar, kirurgi och osynliga tandställningar m.m. och har ett nära samarbete mellan yrkesrollerna. Teamet har regelbundna terapimöten där behandlingsplaner diskuteras tillsammans.
Kliniken arbetar digitalt med bland annat digital scanner och digital röntgen.
Om rollen
I rollen som tandhygienist arbetar du med varierande arbetsuppgifter inom vuxentandvård. Arbetsdagen kan innehålla parodbehandlingar, undersökningar, blekningar, akutpatienter och enklare lagningar (om intresse finns).
Du arbetar självständigt men samtidigt nära övriga kollegor på kliniken. Rollen innebär även att hjälpa till i den dagliga driften vid behov, exempelvis med telefon och steril. Vid undantagsfall, då personal saknas, kan du få hjälpa till med assistans av tandläkare.
Kliniken har ett högt patienttryck och en välfylld tidbok, vilket ställer krav på struktur, kvalitet och ett professionellt bemötande.
Vi söker dig som
Är trygg i din yrkesroll och trivs med att arbeta nära både patienter och kollegor. Du uppskattar samarbete och ser värdet i att hjälpas åt för att få verksamheten att fungera smidigt under dagen.
För att trivas i rollen tror vi också att du är hänsynstagande, lyhörd och har ett professionellt bemötande mot både patienter och teamet omkring dig.
Du gillar att arbeta i ett mindre sammanhang där man tar gemensamt ansvar och där arbetsglädje är en viktig del av vardagen.Publiceringsdatum2026-06-11Kvalifikationer
✅ Svensk yrkeslegitimation som tandhygienist (utfärdad av Socialstyrelsen) ✅ Obehindrat svenska i tal och skrift ✅ Minst 3 års erfarenhet som tandhygienist
Plus i kanten
➕ Erfarenhet från privat tandvård, gärna mindre kliniker
Vårt erbjudande
Hos Tandklinik Polhem får du arbeta i en väletablerad klinik med stabil patienttillgång och tydliga rutiner. Här finns ett erfaret team och en arbetsmiljö där man arbetar nära varandra och hjälps åt i vardagen.
Fast lön
Tjänstepension från start
Privat sjukvårdsförsäkring
Friskvårdsbidrag
Strukturerad onboarding
Möjlighet till kliniskt stöd och mentorskap
Återkommande kurser och vidareutbildning
Möjlighet att arbeta varierat inom vuxentandvård
Arbetsschemat är förlagt dagtid och kliniken har stängt på helger.
Ta ditt nästa steg i karriären 🚀✅ Ansök utan CV idag - komplettera senare!
I denna rekrytering samarbetar arbetsgivaren med Odonti som sköter hela rekryteringsprocessen.
Du kan ansöka med eller utan CV, direkt i mobilen på www.odonti.se
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd av Tandklinik Polhem.
För att säkerställa en professionell, rättvis och strukturerad rekryteringsprocess sker ansökan och all kommunikation gällande tjänsten via Odonti.
Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på Odonti 👇🏼
Ansvarig rekryterare och kontaktperson
Jashar Samadi 📧 hej@odonti.se
📞 0709220250
Om Odonti
Odonti är ett rekryterings- och bemanningsföretag inom dentalbranschen. Vi rekryterar till fasta tjänster, och hyr ut konsulter till tidsbegränsade uppdrag, helt utifrån konsulternas tillgänglighet och önskemål.
Över 10.000 yrkesverksamma inom tandvården i Sverige har connectat och finns i vår kandidatdatabas och nätverk. Connecta gärna med oss på 👉🏼 Odonti.se
Din profil hanteras konfidentiellt enligt GDPR och delas aldrig utan ditt godkännande.
🎁 Tipsgåva
Känner du den vi söker? Tipsa oss om rätt person. Leder ditt tips till en tillsvidareanställning får du ett presentkort värt 1000 kr 🎉 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7811079-2034319". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Odonti AB
(org.nr 559040-1096), https://jobb.odonti.se
411 36 GÖTEBORG Arbetsplats
Odonti Jobbnummer
9959074