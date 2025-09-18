Tandhygienist sökes Nybrokliniken - Östermalm
Dental Business Group AB / Tandsköterskejobb / Stockholm
2025-09-18
Det är dags att välkomna en tandhygienist till teamet
I moderna och fräscha lokaler driver Nybrokliniken allmäntandvård, estetisk tandvård, vuxenortodonti och implantatbehandlingar. Här arbetar fyra tandläkare , en tandhygienist, tre tandsköterskor och en receptionist.
Det viktigaste för oss är ett varmt, personligt patientomhändertagande och att alla mår bra på jobbet. Du kommer att få möjlighet att arbeta i en stimulerande miljö med kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap.
Vi söker dig som är en erfaren tandhygienist som har en önskan om att varva dina egna behandlingar med assistans en till två dagar per vecka. Förmånliga villkor utlovas.
Lär känna oss. Besök gärna vår hemsida
Vi ser fram emot din ansökan.
Tandläkare Karla Reigo och Tandläkare Tove Franzén
Kontakta Åsa Lindgren på Dental Business Group
Åsa Lindgren på Dental Business Group är ansvarig för den initiala kontakten och håller i rekryteringsprocessen. Hör av dig med eller utan färdigt CV så snart som möjligt eftersom intervjuer sker löpande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dental Business Group AB
Dental Business Group AB (org.nr 559057-0627)
Åsa Lindgren asa.lindgren@dentbiz.se 079-076 04 19
9514883