Tandhygienist sökes deltid eller heltid till modern klinik.
2025-10-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker en engagerad tandhygienist till vår växande tandvårdsklinik!
Tjänsten kan anpassas som heltid eller deltid beroende på din livssituation.Publiceringsdatum2025-10-26Om företaget
Vi är en personlig och modern tandläkarklinik med fokus på högkvalitativ vård, trygghet och långsiktiga patientrelationer. Vårt team består av erfarna tandläkare, tandsköterskor och administrativ personal som samarbetar nära i en varm och kollegial miljö.
Vi arbetar med digital journalföring, modern utrustning och uppdaterade behandlingsrutiner.Dina arbetsuppgifter
Som tandhygienist hos oss arbetar du självständigt med:
• Undersökningar, förebyggande vård och depurationer
• Information och motivation kring munhälsa
• Samarbete med tandläkare vid behandlingar och terapiplanering
• Dokumentation och uppföljning av patientfall
• Du har god datorvana och gärna erfarenhet av journalsystem (Opus).
Vi söker dig som
Är legitimerad tandhygienist (eller väntar på legitimation)
Har ett genuint intresse för patientvård och förebyggande tandhälsa
Är noggrann, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
Trivs med både självständigt arbete och teamarbete
Behärskar svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder
Fast eller flexibel tjänstgöringsgrad (50-100 %)
Trygg anställning med konkurrenskraftig lön
Möjlighet till kompetensutveckling
En positiv arbetsmiljö där du blir en viktig del av teamet
Centralt belägen klinik med goda kommunikationer. Gratis parkering utanför kliniken och lättillgängligt läge.Tillträde
Enligt överenskommelse - gärna så snart som möjligt.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kort personligt brev till:
MEJL - info@fruangendental.se
Märk ansökan: Tandhygienist 2025
Urval sker löpande, så vänta inte med att höra av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
E-post: info@fruangendental.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandhygienist 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DH Dental Group AB
(org.nr 559207-2226)
Fruängsplan 10 (visa karta
)
129 52 HÄGERSTEN Arbetsplats
Fruängen Dental Jobbnummer
9574589