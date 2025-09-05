Tandhygienist på Folktandvården Gagnef
2025-09-05
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Bli en del av ett sammansvetsat team där kvalitet, arbetsglädje och patientfokus står i centrum!
Här får du möjlighet att arbeta i en naturnära och rofylld miljö samtidigt som du får en varierad och stimulerande arbetsvardag. Vi värdesätter samarbete, utveckling och ett öppet arbetsklimat där alla bidrar till att skapa en trygg och välkomnande atmosfär för både patienter och kollegor. Här arbetar idag 3 tandläkare, 2 tandhygienister & 5 tandsköterskor. Folktandvården Dalarna har 20 allmäntandvårdskliniker samt specialisttandvård inom samtliga områden. Vi erbjuder också sjukhustandvård, egen tandteknisk verksamhet och en folkhälsofunktion som arbetar för att öka kunskapen om munhälsa och satsar på förebyggande tandvård. Gagnefs kommun är belägen i hjärtat av Dalarna och bjuder på en kombination av naturskön miljö, livskvalitet och närhet till större orter. Här möts älvarna Österdalälven och Västerdalälven, omgivna av skogar, öppna landskap och levande kulturbygd. Vår klinik är belägen på en udde med utsikt över det storslagna älvmötet.
Tandhygienist på Folktandvården GagnefPubliceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en tandhygienist med stort engagemang och intresse för att leverera högkvalitativ tandvård för barn och vuxna. Du kommer att ha varierande arbetsuppgifter inom tandhygienistens kompetensområde med patienter i alla åldrar. Vi har digital röntgen och använder datasystemet T4 för tidsbokning och journalföring.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad tandhygienist
Använder svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av arbete som tandhygienist
Erfarenhet av datasystemet T4Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du arbetar bra tillsammans med andra och kommunicerar lyhört med både arbetskamrater och patienter. Du tycker att omhändertagande och service ingår som en naturlig del av arbetet samt att det är självklart att göra patienten delaktig i möjliga behandlingsalternativ. Vidare är du bra på att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Hör gärna av dig om du har frågor eller vill komma och se hur vi har det!Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
