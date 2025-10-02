Tandhygienist på deltid med chans till heltid
2025-10-02
Vi på Tandlyftet söker just nu en nyexaminerad eller erfaren tandhygienist som vill arbeta flexibelt minst 2-3 dagar i veckan.
Är du sedan nöjd med tjänsten och du önskar arbeta heltid kan vi diskutera. Vi är öppna för det men i början vill vi börja med deltid för att sedan övergå till heltid.
Du bestämmer själv vilka dagar du vill arbeta.
Hos oss kommer majoriteten av arbetet vara revisionsundersökningar och enklare parod behandlingar.
Idag är vi två tandläkare och två tandsköterskor som arbetar på kliniken. Vi är ett litet team som arbetat många år ihop och är väldigt sammansvetsade.
Alla hjälps åt på kliniken och våra sköterskor är väldigt duktiga och självständiga. Du kommer få mycket hjälp och support från de.
Vi söker en tandhygienist som kan börja omgående.
Vi ser fram emot att träffa dig.
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: Dental@tandlyftet.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandhygienist".
Detta är ett deltidsjobb.
Thulevägen 2
561 32 HUSKVARNA
