Tandhygienist på 40% till Nacka Tandvårdsteam - en del av Dentalum
Dentalum Operations AB (publ) / Tandsköterskejobb / Nacka Visa alla tandsköterskejobb i Nacka
2025-10-06
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dentalum Operations AB (publ) i Nacka
, Ludvika
, Borlänge
, Mjölby
, Linköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta på en plats där kvalitet, gemenskap och arbetsglädje går hand i hand?
Välkommen till Nacka Tandvårdsteam - en del av Dentalum.
Nacka Tandvårdsteam är en modern och välutrustad klinik med sju ljusa behandlingsrum, belägen i hjärtat av Nacka. Vi erbjuder en heltäckande tandvård till patienter i alla åldrar och värdesätter en god arbetsmiljö där alla medarbetare får möjlighet att utvecklas professionellt.
Nu söker vi en kollega till en tjänst på 40% - kanske är det du?
Läs mer om oss här: Nacka Tandvårdsteam
Vad du kliver in i
Hos oss får du arbeta självständigt, men med ett tryggt team omkring dig. Du har tid för dina patienter, får använda din kompetens fullt ut och blir en del av en arbetsmiljö där det finns utrymme att både utvecklas och känna arbetsro. Just nu är vi dessutom i en spännande fas! Dentalum är på väg in i ett nytt kapitel - Dentalum 2.0 - där vi satsar stort på tillväxt, innovation och starka team. Även på deltid finns det fina möjligheter att växa med oss.
Vem vi tror att du är
Du är legitimerad tandhygienist och brinner för att ge dina patienter vård med omtanke och kvalitet. Du är trygg i din yrkesroll, har ett professionellt bemötande och trivs med att vara en del av ett kollegialt och hjälpsamt team. Du har lätt för att samarbeta, men gillar också att arbeta självständigt - och du bidrar till en positiv stämning på kliniken, bara genom att vara dig själv.
Har du erfarenhet av att arbeta med parodpatienter? Perfekt! Vi har en parodontolog på kliniken och vi värdesätter samarbetet mellan olika specialistområden.
Anställningsinformation:
Tjänstgöringsgrad: 40% (kan bli aktuellt med 100 % längre fram)
Start: Enligt överenskommelse
Vi erbjuder konkurrenskraftig lön, förmåner och försäkringar
ANSÖK NU!
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till oss så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande. Vi ser fram emot att höra från dig!
Dentalum - växer med hjärta
Dentalum består idag av nästan 400 medarbetare runtom i landet och befinner sig i en spännande tillväxtfas. Vi satsar på framtidens tandvård - med stort fokus på kvalitet, kultur och människorna som gör jobbet varje dag. Hos oss finns möjligheter att påverka, utvecklas och känna stolthet i det man gör. Vi letar inte bara efter en ny kollega - vi letar efter rätt person. Kanske är det du? Skicka in din ansökan - eller hör av dig om du vill veta mer om Nacka Tandvårdsteam, Dentalum i Nacka eller vart vi är på väg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dentalum Operations AB (publ)
(org.nr 559136-4046) Arbetsplats
Dentalum Jobbnummer
9542912