Tandhygienist och vill arbeta i city?
2025-08-19
Vi söker nu en tandhygienist till vår klinik vid Fridhemsplan där vi har nio behandlingsrum och dina kollegor är 6 tandsköterskor, 6 tandläkare, 2 receptionister samt 2 hygienister.
Som tandhygienist hos oss kommer du bli en del av ett kompetent och engagerat team med hög arbetsglädje och familjär känsla. Vi brinner för att göra en skillnad för individers tandhälsa och älskar att utvecklas och växa tillsammans. Kliniken har funnits sedan 2016 och många av våra patienter och personal är kvar sedan dess. Här arbetar vi 35 schemalagd tid och resterande tid är flexibel arbetstid.
Är du vår framtida kollega?
Vi letar efter en flexibel och ansvarsfull tandhygienist som har stor passion för sitt yrke! Antingen har du precis avslutat dina studier men det är meriterande om du har arbetat något år eller mer.
Du representerar Distriktstandvården med omtanke och service något som tar sig uttryck i din positiva inställning och din vilja att alltid prestera goda resultat. Du har lätt för att knyta kontakter och lika lätt för att upprätthålla dem. Vidare är du duktig på att kommunicera, och du vet värdet av en god dialog där tydlighet och information är viktiga beståndsdelar.
I din yrkesroll har du stort driv, gillar att arbeta självständigt samt bidrar med goda odontologiska kunskaper i behandlingsrummen.Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Varierande förebyggande och sjukdomsbehandlande arbetsuppgifter inom tandhygienistens kompetensområde främst med vuxen patienter. Du arbetar självständigt på rum och är samtidigt en viktig del i teamet där vi ser att du bidrar till helheten på kliniken. Vi erbjuder även regelbundna klinik- och terapimöten med möjlighet för kunskapsutbyte med erfarna kollegor.
Det finns möjligheter till kompetensutveckling och vi ser gärna att du är öppen för ny kunskap och utökat ansvar inom befattningen.
Anställningsvillkor
Heltid (35 timmar schemalagt)
Tillträde efter överenskommelse.
Lön efter överenskommelse.
Vad vi erbjuder
• Goda arbets- och lönevillkor
• Sjukvårdsbidrag och friskvårdsbidrag på 5 tkr
• En av marknadens bästa pensionsavsättningar
• Individuell lönesättning och utbildningsplan
• Goda möjligheter att klättra inom företaget
• Årlig bonus
Varmt Välkommen med din ansökan senast 14 september
Urvalsarbete och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden varför vi ber dig att skicka din ansökan snarast möjligt.
Distriktstandvården är en av landets största tandvårdskedjor med 39 kliniker i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Vi erbjuder barn och vuxna allmän-, akut- och estetisk tandvård. Vi har en mobil tandvårdsenhet som utför tandvård i hemmet, en narkosverksamhet och två specialistkliniker i Stockholm. Med 300 000 patientbesök om året och över 600 medarbetare har vi en viktig roll i tandvården i Sverige. Vår ambition är att fortsätta etablera oss i områden där behov av ytterligare tandvårdsaktörer finns med visionen att bli det självklara tandvårdsvalet. Ersättning
