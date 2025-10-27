Tandhygienist med engagemang och arbetsglädje sökes!
2025-10-27
Vill du jobba i ett litet team där glädje, kvalitet och patientkontakt står i centrum? Då kanske du är vår nya tandhygienist!
Om tandläkare Lena Gavelin och teamet
Vi är en liten, centralt belägen klinik med lång historia där det bedrivits tandvård ända sedan 1930-talet.
Här finns tre behandlingsrum, ett mysigt fikarum och ett team som tycker om att ha roligt både med varandra och med våra patienter. Du kommer att arbeta tillsammans med tandläkare Lena Gavelin, en tandsköterska och en ytterligare tandhygienist.
Kompetensutveckling är viktigt och vi brukar åka iväg på Praktikertjänst egna utbildningar för hela teamet. Vi tycker om att hitta på aktiviteter efter jobbet, ibland med personal från andra kliniker.
Vad du kommer att göra:
Hos oss får du jobba självständigt med undersökningar av både barn och vuxna, profylax och parodbehandlingar. Har du erfarenhet av eller vill du lära dig mer om att behandla implantatpatienter har du möjlighet till det här då vi har många äldre patienter med implantatkonstruktioner. Vi har patienter i alla åldrar, men de största behandlingsbehoven finns hos de äldre patienterna.
Vi söker dig som:
- Erfarenhet av att arbeta självständigt som tandhygienist i några år är meriterande
- Är noggrann, kompetent och tycker om att arbeta med människor.
- Du trivs i din profession och tycker om att skapa fina patientrelationer.
- Vill utvecklas och tycker att kompetensutveckling är viktigt.
Du behöver inte kunna några speciella journalsystem, det lär du dig efter hand.
Arbetstider:
Flexibla! Du har möjlighet att ha arbetstider som funkar för dig och vi är öppna för förslag. Omfattning 75-100%, tjänsten är tillsvidare med provanställning. Start: Enligt överenskommelse.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
