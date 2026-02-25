Tandhygienist inom uppsökande verksamhet, område Skaraborg och Sjuhärad
2026-02-25
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Vill du fortsätta att göra skillnad - på dina egna villkor?
Har du gått i pension men känner att du har mer att bidra med? Saknar du gemenskapen, glädjen och känslan av att varje dag göra livet lite bättre för andra? Eller vill du bara ha ett extra uppdrag som ger lite guldkant på tillvaron?
Då kan denna timanställning vara något för dig!
Folktandvården Västra Götaland söker erfarna tandhygienister som i flexibel omfattning vill vara en del av vår uppsökande tandvårdsverksamhet i område Skaraborg och Sjuhärad.
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Som tandhygienist i uppsökande verksamhet arbetar du med munhälsobedömningar genom hembesök hos omsorgstagare med intyg om nödvändig tandvård.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utföra munhälsobedömningar hemma hos omsorgstagare.
Upprätta munvårdskort som stöd till både omsorgstagaren och dess dagliga vårdpersonal.
Samverkan med vårdpersonal och närstående till de omsorgstagare du möter.
Du utgår från den Folktandvårdsklinik som ligger närmast din bostad och här avrapporterar du dagens munhälsobedömningar.
Till din hjälp finns samordnare som planerar in de enheter du besöker och som hjälper dig komma igång. Bil till ditt förfogande tillhandahålls av arbetsgivaren.
Arbetets omfattning är flexibelt till stor del utifrån dina önskemål, och behöver inte innebära mer än 2-4 dagars arbete per månad.Publiceringsdatum2026-02-25Kvalifikationer
Vi vill att du som söker:
är legitimerad tandhygienist eller tandläkare
har minst två års klinisk erfarenhet inom tandvård
har kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift
har förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Tidigare erfarenhet av arbete i uppsökande verksamhet är meriterande.
Om rekryteringsprocessen
Efter ansökningstidens slut gör enhetschef för uppsökande verksamhet ett urval av de sökande och kallar till intervju. Vi berättar gärna mer om vår arbetsgång när vi pratas vid.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
