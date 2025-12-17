Tandhygienist Folktandvården Sälen
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Gillar du natur och friluftsliv och en blandning av lugnet på sommar och höst samt puls på vinter och vår så erbjuder vi dig nu möjligheten att komma till skidparadiset Sälen och jobba. Här får du möjlighet att njuta av alla årstider som var och en har sin charm. Sälen är norra Europas största vinterdestination med oändliga möjligheter till skidåkning, skotersafari, hundspann, vildmarksevent, nöje och restauranger. Här finns en internationell flygplats som ger möjligheter att enkelt och snabbt ta sig hit och ut till kontinenten. Här finns vårt lands sydligaste fjällvärld med en fantastisk natur där varje årstid har sin tjusning och något att erbjuda. I Sälen finns allt du behöver för en aktiv fritid. Vintertid njuter du av allt som snön har att erbjuda och sommartid kan du roa dig med fjällvandring, kanoting, jakt och fiske, cykling m.m.
Har du familjen med dig så finns olika sorters boende samt en bra skola F-6 mitt i byn och flera förskolor.
Välkommen till Folktandvården i Sälen! På vår klinik jobbar verksamhetschef, kliniksamordnare, 1 tandläkare, 1 tandsköterska och 1 tandhygienist. Vi erbjuder vikariat 2026-01-01 till 2027-12-31.
Du kommer som tandhygienist i Sälen att ha varierande arbetsuppgifter inom en tandhygienists kompetensområde, med patienter i alla åldersgrupper.
Du har en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård. Tillsammans på kliniken ansvarar vi för barn-, vuxen- och äldretandvård. Terapiplanering sker i samarbete med vår tandläkare.
Kvalifikationer
Tandhygienistlegitimation
Goda kunskaper i svenska språket, såväl skriftligt som muntligt
Meriterande:
Erfarenhet av datasystemet T4
Erfarenhet av barn/äldre tandvårdDina personliga egenskaper
Du är en öppen och flexibel person som delar med dig av dina egna kunskaper och som gärna hjälper till där det behövs. I ditt arbete bidrar du till att skapa goda relationer med såväl patienter som medarbetare. Du stimuleras av att arbeta tillsammans med dina kollegor, har en positiv inställning samt är det självklart för dig att arbeta med en hög servicenivå till våra patienter och göra dem delaktiga i olika behandlingsalternativ. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
