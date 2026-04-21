Tandhygienist Folktandvården Sälen
Region Dalarna - Folktandvården / Tandsköterskejobb / Malung-Sälen Visa alla tandsköterskejobb i Malung-Sälen
2026-04-21
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna - Folktandvården i Malung-Sälen
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Gillar du natur och friluftsliv och en blandning av lugnet på sommar och höst samt puls på vinter och vår så erbjuder vi dig nu möjligheten att komma till skidparadiset Sälen och jobba. Här får du möjlighet att njuta av alla årstider som var och en har sin charm.
Sälen är norra Europas största vinterdestination med oändliga möjligheter till skidåkning, skotersafari, hundspann, vildmarksevent, nöje och restauranger. Här finns en internationell flygplats som ger möjligheter att enkelt och snabbt ta sig hit och ut till kontinenten. Här finns vårt lands sydligaste fjällvärld med en fantastisk natur där varje årstid har sin tjusning och något att erbjuda.
I Sälen finns allt du behöver för en aktiv fritid. Vintertid njuter du av allt som snön har att erbjuda och sommartid kan du roa dig med fjällvandring, kanoting, jakt och fiske, cykling m.m.
Har du familjen med dig så finns olika sorters boende samt en bra skola F-6 mitt i byn och flera förskolor.
På kliniken jobbar verksamhetschef, kliniksamordnare, 1 tandläkare, 1 tandsköterska och1 tandhygienist (föräldraledig)
Du kommer som tandhygienist i Sälen att ha varierande arbetsuppgifter inom en tandhygienists kompetensområde, med patienter i alla åldersgrupper.
Du har en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård. Tillsammans på kliniken ansvarar vi för barn-vuxen och -äldretandvård. Terapiplanering sker i samarbete med vår tandläkare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har tandhygienistlegitimation. Erfarenhet av datasystemet T4 och erfarenhet av barn/äldre tandvård är meriterande. Du har goda kunskaper i svenska språket, såväl skriftligt som muntligt.
B-körkort är ett krav.
Du är en öppen och flexibel person som delar med dig av dina egna kunskaper och som gärna hjälper till där det behövs. I ditt arbete bidrar du till att skapa goda relationer med såväl patienter som medarbetare.
Du stimuleras av att arbeta tillsammans med dina kollegor, har en positiv inställning samt är det självklart för dig att arbeta med en hög servicenivå till våra patienter och göra dem delaktiga i olika behandlingsalternativ. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FTV:2026:027". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna - Folktandvården Kontakt
Rekryterande chef
Johansson, Carina carina.a.johansson@regiondalarna.se +46725854189 Jobbnummer
9867725