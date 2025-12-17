Tandhygienist, Folktandvården Origo, Falun
2025-12-17
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Folktandvården Origo är en handledarklinik som bedriver allmäntandvård men även arbetar i handledning för nyexaminerade tandläkare och i sikt även till tandhygienister. Hos oss arbetar 3 tandläkare, 1 tandhygienist och 5 tandsköterskor och vi får regelbunden besök av kollegor under sin introduktion- och handledningsperioden. Kliniken ligger centralt i Falun med mycket goda kommunikationsmöjligheter, med både knutpunkten för bussar och resecentrum för tåg på nära håll. Hela stadskärnan med dess utbud av affärer och restauranger samt fina Falu-ån som flyter genom staden finns i närheten.
Hos oss får du ett intressant och utvecklande jobb, arbetsgemenskap och möjlighet till en rik fritid. Gillar du friluftsliv, fjällvandring, skidåkning; längd och utför, att cykla, spela golf och fiska så har du fina möjligheter till det i vår fina fjäll- och skogsnatur.
Tandhygienist, Folktandvården Origo, FalunPubliceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi till vår klinik Folktandvården Origo i Falun en tandhygienist med stort engagemang och intresse för kvalitetsinriktad tandvård för barn och vuxna. Som tandhygienist hos oss har du varierade arbetsuppgifter inom tandhygienistens kompetensområde och du kommer att ha patienter i alla åldersgrupper. Terapiplanering sker i samråd med tandläkare och vi har även tillgång till specialistkliniken för råd.
På vår klinik erbjuder vi dig ett intressant och utvecklande jobb, arbetsgemenskap och god stämning.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som har tandhygienistlegitimation. Erfarenhet av datasystemet T4 är meriterande. Du har goda kunskaper i det svenska språket, såväl skriftligt som muntligt.
Vi lägger även stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du arbetar bra tillsammans med andra människor och kommunicerar med både arbetskamrater och patienter på ett lyhört och smidigt sätt. Du tycker att omhändertagande och service ingår som en naturlig del av arbetet. Vidare är du bra på att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid en god introduktion. Hör gärna av dig om du har frågor eller vill komma och se hur vi har det!Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll i misstanke- och belastningsregister kommer att utföras.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
