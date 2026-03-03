Tandhygienist Folktandvården Malung
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Malung är en liten, lugn och trygg ort i Västerdalarna med en fantastisk natur nära inpå som du kan njuta av under årets alla årstider. Orten är mest känd för den populära Dansbandsveckan som äger rum här vecka 29 varje år och som lockar människor från hela Sverige och angränsande länder. Kommunen har ett rikt föreningsliv så chansen är stor att du hittar något intresse som passar just dig. Endast 60 km norrut ligger en av Sveriges största vinterskidorter Sälenfjällen där man kan njuta av skidåkning, skoterturer, hundspann, äta god mat på några av de bästa restaurangerna i landet, vandra, cykla, fiska, paddla kanot och mycket mer. Kommunen har även en flygplats så du enkelt kan ta dig till flera orter i Sverige eller ner till kontinenten.
På kliniken finns sex behandlingsrum och här jobbar för närvarande en tandläkare, en tandhygienist, fyra tandsköterskor, kliniksamordnare och verksamhetschef.
Du kommer som tandhygienist i Malung att ha varierande arbetsuppgifter inom en tandhygienists kompetensområde, med patienter i alla åldersgrupper med alla typer av behandlingar.
Som tandhygienist har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du utför undersökningar samt identifierar, bedömer och planerar lämpliga munhälsovårdsinsatser tillsammans med patienten, samt även i samråd med tandläkare.
Tillsammans på kliniken ansvarar vi för barn-, vuxen- och äldretandvård. Vi har digital röntgen och använder datasystemet T4 för tidbokning, ekonomi och journalföring.
Vi erbjuder ett härligt gäng med kollegor, omväxlande arbetsuppgifter, ett intressant och utvecklande jobb, arbetsgemenskap och god stämning. För oss är det mycket viktigt att samarbeta och trivas tillsammans.
Tandhygienistexamen och svensk legitimation
Använder svenska i tal och skrift
Körkort B
Meriterande:
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Carina Johansson Jobbnummer
9774805