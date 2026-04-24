Tandhygienist + blodprovstagning? Frantidens ny hälso klinik i Göteborg
HealthTrack AB / Tandsköterskejobb / Göteborg
2026-04-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Publiceringsdatum2026-04-24Om tjänsten
LifeTrack öppnar sin första klinik i Göteborg och söker nu en tandhygienist med erfarenhet av provtagning och kliniskt patientarbete som vill vara med och skapa något nytt, där tandhälsa blir en naturlig del av människans totala hälsa på ett sätt som ingen annan gjort tidigare.
Hos oss samlas flera delar av hälsa under ett tak - bland annat blodprover, tandhälsa, syn, hud, hjärta/kärl, lungor och välbefinnande - i en modern och sömlös upplevelse för kunden där du som spindeln i nätet kommer arbeta med alla delar.Dina arbetsuppgifter
• Utföra och dokumentera tester inom tandhälsa och munstatus
• Genomföra blodprovstagning och övrig medicinsk provtagning
• Genomföra undersökningar inom bla syn, hud, hjärta/kärl, lungfunktion och välbefinnande enligt våra rutiner
• Säkerställa hög kvalitet i mätningar, testflöden och kunddata
• Informera och guida kunden genom hela besöket på ett tryggt och professionellt sätt
• Bidra till ett varmt, professionellt och premiumpräglat kundmöte
• Arbeta nära kollegor i ett tvärprofessionellt team kring kundens helhetsbild
• Vara delaktig i utveckling av rutiner, arbetssätt och kundupplevelse
• Medverka till att skapa en effektiv, modern och förstklassig klinikupplevelse
Vi söker dig som
• Är legitimerad tandhygienist
• Har erfarenhet av att ta blodprov och känner dig trygg i provtagning
• Har vana från kliniskt patientarbete
• Är trygg, självgående och professionell
• Trivs i mötet med människor
• Gillar ordning, kvalitet och struktur
• Är nyfiken på framtidens vård och vill vara med och bygga nytt
Därför LifeTrack
• Vara med från start i ett nytt och spännande vårdkoncept
• Arbeta i moderna och attraktiva lokaler i centrala Göteborg
• Kombinera tandhälsa med bredare hälsoperspektiv
• Få stort inflytande och utvecklas tillsammans med bolaget
• Arbeta nära engagerade grundare med erfarenhet av att bygga framgångsrika vårdbolag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: personal@lifetrack.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HealthTrack AB
(org.nr 559546-8629)
Fredsgatan 3 (visa karta
)
411 07 GÖTEBORG Arbetsplats
LifeTrack Jobbnummer
9873135