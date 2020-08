Tandhygienist, Angered - Västra Götalandsregionen - Tandsköterskejobb i Göteborg

Västra Götalandsregionen / Tandsköterskejobb / Göteborg2020-08-27Folktandvården Västra Götalands vision är "Frisk i munnen hela livet". Vi gör skillnad för människors hälsa. Vår kompetens, ambitionsnivå, utvecklingskraft och storlek är helt unik inom svensk tandvård. Hos oss får du ett meningsfullt arbete med kompetenta kollegor, gott ledarskap och bra utvecklingsmöjligheter.Om jobbetHos oss träffar du patienter med olika vårdbehov och i alla åldrar.Du får därför användning av hela din kompetens samtidigt som tjänsten också ställer krav på både kreativitet, empati och servicekänsla.Du har egna patienter och är med och tar hand om klinikens akuta patienter. Du kan även komma att arbeta med förbyggande munhälsa på familjecentraler i Angered, uppsökande tandvård på äldreboenden.2020-08-27Vi arbetar i en positiv anda där teamarbete och utveckling av verksamheten är naturliga inslag. Vi tycker det är spännande med utmaningar och nytänkande och strävar efter att engagera alla medarbetare i klinikens utvecklingsarbete.Folktandvården Angered har 14 behandlingsrum. Här arbetar 10 tandläkare, 6 tandhygienister, 15 tandsköterskor och 2 receptionister. Sammanlagt är vi 33 medarbetare.Klinikens öppettider är 07.00-19.00 måndag till torsdag och 07.00-16.00 fredag.Folktandvården Angered är en av Folktandvårdens VFU-kliniker och tar emot studenter som går sista terminen på tandläkar- och tandhygienistutbildningarna vid Göteborgs universitet.Om digDu är legitimerad tandhygienist och har god odontologisk kompetens och intresse för både barntandvård och vuxentandvård. Tidigare erfarenhet är meriterande.Vi vill att du delar Folktandvårdens vision och värderingar. Som medarbetare hos oss representerar du dig själv, kliniken och hela Folktandvården. Du måste därför trivas i kontakten med människor och förstå vikten av god service och bra bemötande.Du har kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift.Är du nyutbildad får du ett individuellt upplagt handledningsprogram under första året.Handledningsprogrammet är en del av vårt treåriga utvecklingsprogram med upp till 18 dagars kompetensutveckling.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Om rekryteringsprocessenNär din ansökan kommit in till oss blir du i första hand kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju, gäller ej internt sökande. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Vi berättar gärna mer om vår arbetsgång när vi pratas vid.Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid80%. Tillträde: Enligt överenskommelse VisstidsanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2020-09-09VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5334763