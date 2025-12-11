Tandhygienist 40-100% i Malmö, Stjärntandläkarna
2025-12-11
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
Vi på Stjärntandläkarna i Malmö Erikslustvägen söker nu en till Tandhygienist kollega på 40-100% tjänst i Malmö.
Är du en engagerad tandhygienist som brinner för förebyggande tandvård och patientkontakt? Då kan du vara den vi söker.
Vi söker nu en legitimerad tandhygienist till vårt team. Tjänsten är för både deltid och heltid, beroende på vad som passar dig bäst. Hos oss får du arbeta med fokus på teamwork, kvalitet och patientnöjdhet.
Vi söker dig som:
Är legitimerad Tandhygienist
Har god kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Vill bidra till ett positivt arbetsklimat
Vi erbjuder:
Flexibel tjäntgöringsgrad (40-100%)
Möjlighet till vidareutveckling
En stabil och trevlig arbetsplats med engagerade kollegor
Tillträde enligt överenskommelse
Är du intresserad eller vill veta mer? Skicka gärna ett meddelande via mejl:zanna.lofquist@gmail.com
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
E-post: zanna.lofquist@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
Erikslustvägen 46
217 73 MALMÖ
