Tandhygienist - Vill du förändra tandvården - på riktigt?
Dentalum Operations AB (publ) / Tandsköterskejobb
Nu söker vi tandhygienister till både nya och växande Dentalum-kliniker
Något stort håller på att hända. Dentalum gör en av våra mest ambitiösa satsningar hittills - vi bygger helt nya kliniker från grunden och utvecklar våra befintliga till nästa nivå. Det handlar inte bara om fler behandlingsrum eller snyggare lokaler. Det handlar om något djupare: att bygga framtidens tandvård - med hjärta, kvalitet och riktning.
Det är här du kommer in.
Vi söker tandhygienister som vill mer. Som älskar sin profession och vill använda den fullt ut - i team där din roll tas på allvar, där utveckling är en självklarhet och där du får möjlighet att forma både kultur och flöde.
Vad innebär det för dig?
Du får vara med från start - i nybyggda kliniker där du är med och sätter prägeln eller
Du kliver in i ett engagerat team på en etablerad klinik med siktet inställt på nästa steg
Du får jobba brett - från förebyggande insatser till behandling av avancerad parod
Du blir en viktig del av en större helhet - där din kompetens spelar roll varje dag
Du får växa - genom interna kurser, nischprogram och Dentalums ledarskapsprogram
Du får kollegor som vill samma sak: utvecklas, samarbeta och göra skillnad
Du blir en nyckelspelare i ett bolag som växer - men aldrig tappar värmen
Det här är Dentalum 2.0
Vi är 30 kliniker, ett eget tandtekniskt labb och nästan 400 medarbetare - men framför allt ett sammanhang. Vi tror på Omsorg, Ansvar och Engagemang - inte bara i patientmötet, utan i allt vi gör. Vi bygger vår kultur lika medvetet som våra kliniker. Och just nu händer det mycket - från Skellefteå till Malmö.
Vill du vara med? Oavsett om du är erfaren tandhygienist eller i början av din karriär - om du längtar efter att påverka, växa och göra nytta på riktigt: Hör av dig.
Det här är inte bara ett karriärsteg. Det är en chans att vara där framtiden börjar.
