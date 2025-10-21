Tandhygienist - Tandsköterska (delad Tjänst)
2025-10-21
Kungskliniken
Vi är en privat tandläkarmottagning belägen mitt i Varbergs stadskärna precis intill torget. Kungskliniken startades 2011 av tandläkare Malin Strandvik men i lokalerna har det bedrivits tandvård sedan 1912. Idag är vi tre tandläkare, en tandhygienist och fyra tandsköterskor som arbetar här.
Lokalerna har en härlig atmosfär med sin gamla charm men är samtidigt moderniserad och arbetssättet är digitaliserat. Vi använder Opus som journalsystem.
Vi utför all typ av tandvård på kliniken. Alltifrån bastandvård till större protetiska behandlingar och kirurgi (bland annat parod.kirurgi och periimplantitkirurgi).
Vi tar även emot remisser för kirurgiska behandlingar.
Vi har en kombinerad Panorama/CBCT på kliniken som vi själva nyttjar men även får remisser till.
Tjänsten som tandhygienist hos oss skulle innebära dels egna patientbehandlingar (undersökningar, parod.behandlingar och profylax etc) dels assistans på rum hos tandläkare.
Vi är ett gott gäng med en glad atmosfär och värnar om både våra patienter och varandra.
Vi söker dig som är kvalitetsmedveten, flexibel, har lätt för att ta egna initiativ och har en bra samarbetsförmåga. Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid personliga egenskaper.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med fast månadslön och en inledande provanställning. Anställningsgraden är ca 80-90%. Tillträde och arbetstid sker enligt överenskommelse. Ansökningar kommer att gås igenom löpande och beslut om anställning kan ske tidigare än sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om oss, besök vår hemsida www.kungskliniken.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Teamet på Kungskliniken
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: malin@kungskliniken.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556428-0294)
Kungsgatan 22
)
432 41 VARBERG
Kungskliniken I Varberg AB Jobbnummer
9568083