Tandhygienist - Nyckelroll i ett växande team | Helgarbete vid behov
AMA Dental AB / Tandsköterskejobb / Stockholm
2025-12-17
AMA Dental AB i Johanneshov har haft en stark patienttillväxt det senaste året. I takt med att våra behandlingar blir fler och mer omfattande söker vi nu en tandhygienist som vill ta ett verkligt ansvar - både kliniskt och professionellt.
Detta är en roll för dig som förstår att tandhygienisten är avgörande för behandlingsresultatet, inte en fristående funktion.
Om rollen
Arbetet är i första hand förlagt till helger, med ambition om upp till tre lördagar per månad.
Vi söker därför dig som är flexibel, långsiktig och vill vara med och bygga - inte bara fylla ett schema.
Du kommer att arbeta nära tandläkare i större och ofta komplexa behandlingsfall, där din insats är helt avgörande för kvalitet, prognos och patientupplevelse.
AMA Dental är EMS GBT-certifierad och arbetar strukturerat, metodiskt och med mycket höga kvalitetskrav.
Journalföring - en kärnuppgift
Hos oss är journalföring inte en formalitet.
Den är en kritisk del av behandlingen och ett av dina viktigaste ansvarsområden.
Vi söker dig som:
Dokumenterar noggrant, tydligt och professionellt
Förstår sambandet mellan journal, behandlingsplan, uppföljning och juridisk kvalitet
Tar fullt ansvar för att journalen håller mycket hög klinisk och formell nivå
Vi söker dig som
Är legitimerad tandhygienist
Har mycket hög yrkesstolthet
Kommunicerar tydligt och respektfullt med hela teamet
Förstår att du är en nyckelspelare i ett lag, även om du arbetar på helger
Är trygg i din roll och bekväm med ansvar
Vill vara delaktig, inte anonym
Vi erbjuder
En modern klinik i Johanneshov
Ett engagerat och professionellt team
EMS GBT-certifierad arbetsmetodik
Möjlighet att vara del av stora och kvalitetskrävande behandlingar
En arbetsgivare som värderar struktur, ansvar och kvalitet högt
Villkor enligt överenskommelse
Viktigt att veta
Detta är inte ett tillfälligt helgpass.
Vi söker en tandhygienist som förstår helheten, tar ansvar för dokumentation och samarbete - och som vill vara med och bygga kvalitet över tid.
Plats: Hammarbyhöjden - Johanneshov
Omfattning: Helgarbete, upp till ca 3 lördagar/månad (kan variera)
Ansökan: jobb@ama-dental.se
Märk ansökan med "Tandhygienist helger"
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
E-post: jobb@ama-dental.se
(org.nr 559198-3845)
Skarabacken 11
)
