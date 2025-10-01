Tandhygienist - bygg framtidens tandvård med oss
2025-10-01
Välkommen till Folktandvården Östergötland, tandvårdssveriges första universitetssjukvårdsenhet! Jämte den kliniska tandvården är utbildning, utveckling och forskning våra kärnuppdrag.
Här kan du fortsätta växa ett helt yrkesliv, samtidigt som du både arbetar utifrån och utvecklar bästa tillgängliga odontologiska kunskap.
Just nu söker Folktandvården Östergötland tandhygienister till våra kliniker i Åby, Sparven (Norrköping), Söderköping/Valdemarsvik, Finspång, Åtvidaberg, Borensberg och Mjölby.
Vårt erbjudande
Vi är en organisation med fokus på framtid, hållbarhet och jämlik munhälsa. Genom nära samarbete mellan våra kliniker bedriver vi utvecklingsarbeten och omformar våra arbetssätt för att klara framtidens krav på tandvården, samtidigt som vi själva får en hållbar arbetsmiljö och ett yrke som vi kan utvecklas inom hela livet.
Vi är ungefär 600 medarbetare på ett trettiotal kliniker som erbjuder både allmäntandvård och specialisttandvård efter behov. Här finns alla utvecklingsmöjligheter för dig, vare sig du vill bli klinisk expert, specialist, chef eller något helt annat. Om du vill nå långt så finns vi bakom dig.
Dina arbetsuppgifter
Du utför alla arbetsuppgifter inom en tandhygienists kompetensområde. Hos oss möter du ett varierat patientklientel där du får använda och utveckla din kompetens fullt ut. I det kliniska arbetet behandlar du både barn och vuxna. För dig med erfarenhet förekommer också handledning av studenter och nya medarbetare.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist. Du har god datorvana och då du arbetar i ständig dialog med patienter, kollegor och andra samarbetspartners är det viktigt att du har goda svenska språkkunskaper i både tal och skrift.
Vi välkomnar både dig som är erfaren tandhygienist och dig som är, eller snart är, nyutexaminerad att söka till oss. Är du ny i yrket erbjuder vi handledning som en del i vårt introduktionsprogram. För alla våra nya medarbetare erbjuder vi ett ettårigt introduktionsprogram tillsammans med andra nya medarbetare i organisationen.
Vi tror att du som vi ser den odontologiska kvaliteten som basen för ditt arbete, att du möter alla människor med förståelse, respekt och omtanke och att du sätter högt värde i god service. Vi vill att du har god pedagogisk förmåga och att du både kan arbeta självständighet och har god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Urvalet sker löpande så skicka din ansökan så snart som möjligt. Observera att urvalet kan dröja något under semesterperioden.
Första steget i vår rekryteringsprocess är en telefonintervju med en representant från Folktandvårdens rekryteringsgrupp. Vi hör av oss till dig ifall det blir aktuellt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1432". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Folktandvården Östergötland Kontakt
Joakim Axelsson 010-1048944 Jobbnummer
9534874