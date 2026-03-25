Tandhygienist - Bli en del av Team Turbinen.

Praktikertjänst AB / Tandsköterskejobb / Trollhättan
2026-03-25


Information om arbetsplatsen
Bli en del av vårt härliga team när vår TH nu går i pension.

Vi består av 1 tandläkare, 3 tandsköterskor och söker nu dig som är driven och glad för att möta våra härliga patienter. Kliniken har funnits i 90 år och har 3 ljusa behagliga behandlingsrum.



Publiceringsdatum
Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter för leg. Tandhygienist såsom undersökningar av vuxna och barn, profylaxarbete, parodontala undersökningar, behandlingar samt planering. Sterilarbete, boka och kalla patienter samt delta i kurser för att öka kompetens och uppdatera kunskapsläget. Ansvarsområden kan tillkomma och fördelas över hela teamet. Kliniken har öppet 07.30-18.30 mån,tis, 07.30-17.30 ons, 07.30-15.30 tors, varannan fre 07.30-12.50 samt varannan ledig.



Kvalifikationer
Legitimerad tandhygienist. Gärna några års erfarenhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Önskvärt är flexibilitet och vi ser gärna att du har erfarenhet av barntandvård. God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt ett plus om du har erfarenhet av Frenda journalsystem.



Dina personliga egenskaper
• Lugn och metodisk. Vi värdesätter noggrannhet.

• Erfarenhet av att behandla implantat.

• God samarbetsförmåga.

• Ansvarstagande och självständig.

Övrig information
Tjänsten är på 100% och tillträdesdag kan diskuteras. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista anmälningsdag.



Om Praktikertjänst

Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/257".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Praktikertjänst AB (org.nr 556077-2419)

Arbetsplats
Tandvård, Västra Götalands län, Turbinens Tandvård

Jobbnummer
9819796

