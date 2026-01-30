Tandhälsan Nälden söker tandsköterska
Tandhälsan Nälden AB / Tandsköterskejobb / Krokom
2026-01-30
, Östersund
, Åre
, Strömsund
, Ragunda
Välkommen att söka en tjänst och bli en del av vårt härliga team!
Välkommen att söka en tjänst och bli en del av vårt härliga team!
På Tandhälsan Nälden arbetar idag två tandläkare, fem tandsköterskor, en tandhygienist, två tandtekniker samt en lokalvårdare på kliniken.
Huvudsakliga arbetsuppgiften blir assistans tillsammans med tandläkare samt eget arbete med patient.
Hos oss på Tandhälsan Nälden jobbar du till stor del delegerat. Det är något vi är stolta över och utvecklar kontinuerligt.
Du blir en del av det lag som levererar den allra bästa tandvården.
2019 vann vi den prestigefyllda priset "Årets tandvårdsklinik" som delas ut av Privattandläkarna.
Tandsköterskeutbildning är krav.
6 månaders provanställning innan tillsvidareanställning.
Lön enl överenskommelse.
Heltid med tillträde enl överenskommelse.
Intervjuer kommer ske löpande under hela ansökningsperioden och tjänsten tillsätts när vi funnit Dig som passar. Bifoga CV och personligt brev i din ansökan!
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: jobb@tandhalsannalden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandskötersketjänst". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandhälsan Nälden AB
(org.nr 556976-1587)
Karelsvägen 4 (visa karta
)
835 40 NÄLDEN Arbetsplats
Tandhälsan Nälden Jobbnummer
9714472