Tandhälsan i Skellefteå söker tandsköterska!
Praktikertjänst AB / Tandsköterskejobb / Skellefteå Visa alla tandsköterskejobb i Skellefteå
2025-08-18
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Skellefteå
, Piteå
, Luleå
, Umeå
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Är du tandsköterska eller snart färdigutbildad? Vill du arbeta i ett engagerat team och på en klinik som värdesätter patientrelationer? På grund av pensionsavgång söker Tandhälsan i Skellefteå en ny kollega!Publiceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter som assistans, steril- och receptionsarbete.
Viss delegering förekommer och vår målsättning är att utvecklas mer i den riktningen.
Vi är en mindre klinik och arbetar utifrån att alla kan ta hand om gemensamma arbetsuppgifter, därför är det bra om du tycker om att arbeta varierat.Kvalifikationer
Du är - eller kommer snart att bli - utbildad tandsköterska. Du kan kommunicera obehindrat på svenska och har kunskap i engelska.
Som person är du engagerad, noggrann och ansvarstagande. Du har god samarbetsförmåga och upplevs som en bra arbetskamrat. Att ge patienterna ett positivt bemötande och god service är viktigt för dig.
Utifrån din erfarenhet anpassar vi tjänsten och som ny i yrket kommer du att få den inskolning som behövs. Det viktiga är att du som söker vill arbeta på hela kliniken och med det som krävs. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om Tandhälsan Skellefteå
Tandhälsan Skellefteå ligger nära stadsparken och Skellefteälven i centrala Skellefteå. Kliniken bedriver vuxentandvård, har tre behandlingsrum och vi är ett team på 5 personer.
Vi erbjuder dig
• ett arbete på en mottagning där goda patientrelationer och vård av hög kvalitet prioriteras högt.
• ett omväxlande arbete och en erfaren arbetsgrupp
• att vara en viktig del i klinikens fortsatta utveckling
• egen kompetensutveckling i ditt yrke
Övrig information
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/569". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Tandvård, Västerbottens län, Tandhälsan Skellefteå Kontakt
Maria Vänstedt Byström 070-2061610 Jobbnummer
9463980