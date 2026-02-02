Tältstädare sökes till Västkustens skönaste kulturgård i Grebbestad
2026-02-02
Vill du städa våra vackra glampingtält i vårt lummiga kulturgård omringat av ett naturreservat och samtidigt få chans att se artister som Moonica Mac, Maja Francis, Sarah Klang, Sabina Ddumba, Ana Diaz, Cleo, Hannes, Christian Kjellvander uppträda i en anrik lada i västkustpärlan Grebbestad?
Falkeröd söker flera städare till våra fyra tält. Tjänsten passar perfekt till den som vill sommarjobba lite och ändå ha en ledig sommar då man jobbar mellan 10.30 - 15.00 ( ca 4h om dagen )
Falkeröd har etablerat sig som en av landets främsta självständiga musikscener. I Ladan, som rymmer omkring 200 sittande gäster, har artister som Moonica Mac, Cleo, Jonathan Johansson, Deportees, Dylan LeBlanc, Sabina Dumba, Sara Klang och Ellen Krauss skapat intima musikminnen. Så gott som varje spelning säljer slut när publiken vallfärdar till denna unika plats för en nära och personlig konsertupplevelse.
Vår vision är att skapa en samlingsplats i naturen som för samman storstadens puls med lugnet från omgivningen. En plats där kultur,kreativitet och gemenskap kan smälta samman i en miljö som känns inbjudande, familjär och äkta.
Falkeröd har växt till en destination för kulturupplevelser. Här samlas besökare för att njuta av mat, livemusik, yoga, dans, marknader och bröllop.
Vi driver ett trädgårdscafé som har öppet för lunch under dagtid och en restaurang i Ladan som serverar napolitanska pizzor och naturvin under kvällstid. Vi driver också en glamping under konceptet TENT-HOTEL och vi erbjuder även yoga, retreats och kurser.
För oss är det viktigt med cirkuläritet. Att saker inte slängs utan återanvänds. Merparten av våra möbler och interiör är därför byggda av återvunnet material eller köpta begagnade. Maten som vi serverar är helt vegetarisk eller vegansk. Vi vill helt enkelt inspirera människor att göra bättre miljöval.
Vem är du?
Du har minst 1 års erfarenhet inom service
Du är en glad och öppen person
Du har arbetat under högt tryck
Du gillar att ta dig an utmaningar
Du trivs med att vara en del av en gemenskap
Låter detta som dig? Hör av dig till oss på Falkeröd!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
