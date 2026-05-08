Talent Sourcer till svenskt modebolag
Vill du vara med och bidra till att hitta kreativa talanger till ett av Sveriges mest välkända modebolag? Nu söker vi en Talent Sourcer med omgående start - sök tjänsten redan idag!Om tjänsten
Vår kund är ett svenskt internationellt modebolag med huvudkontor i centrala Stockholm. I rollen som Talent Sourcer kommer du att arbeta nära rekryteringsteamet och stötta i hela den inledande delen av rekryteringsprocessen, med fokus på att bygga kandidatpipeline, boka intervjuer och säkerställa ett högt tempo i leveransen.
Du kommer främst att arbeta med volymrekrytering inom det kreativa området (såsom design- och produktroller), där många roller behöver tillsättas under kort tid.
Du blir en del av ett drivet och varmt team som har roligt tillsammans, delar kunskap och alltid stöttar och peppar varandra i vardagen.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:
Identifiera och kontakta relevanta kandidater genom aktiv search.
Genomföra screeningsamtal.
Boka in intervjuer och koordinera med chefer och rekryterare.
Säkerställa att kandidater och processer är uppdaterade och strukturerade i rekryteringssystemet.
Det finns möjlighet att ta ett större ansvar för rekryteringsprocessen för rätt person.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av search och rekrytering (meriterande med erfarenhet inom kreativa eller liknande roller).
Är strukturerad, självgående och trivs med att arbeta mot tydliga mål.
Har god kommunikativ förmåga och trivs i en dynamisk och snabbrörlig miljö.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, muntligt och skriftligt.
Vi tror att du är en person som gillar att arbeta målinriktat med rekrytering och trivs i en roll där du får driva på processer, hitta rätt kandidater och skapa resultat. Du har en stark känsla för service och kvalitet, är flexibel och anpassningsbar.
Övrig information
Start: Omgående/senast mitten av november.
Uppdragslängd: Till sista Maj 2027, med chans till förlängning.
Placering: Stockholm city.
Omfattning: Heltid.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
