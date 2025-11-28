Talent Sourcer till globalt IT-konsultbolag!
Academic Work Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-11-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Jobba med IT-rekrytering för Tata Consultancy Services! Du hittar, kontaktar och bygger relationer med IT-talanger i Norden för säkra rätt kompetens. Sök redan idag då start är omgående!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för Tata Consultancy Services räkning en IT-rekryterare/sourcer. Tata Group är en global industrikoncern som verkar inom bland annat bilar, stål, energi, IT och konsumtionsvaror. Bolaget erbjuder produkter och tjänster över hela världen och har verksamhet i fler än 100 länder.
I rollen arbetar du proaktivt med att kartlägga, kontakta och bygga relationer med IT-talanger, främst i Norden, vilket kräver god kompetens kring IT-profiler. Du blir en del av HR-teamet i Stockholm och samarbetar nära med teamet i Indien för att säkerställa effektiva rekryteringsprocesser. Bolaget är i stark expansion och behöver flera rekryteringar, vilket gör din roll central för att attrahera och bygga en stabil kandidatpool för framtiden.
Du är rådgivande gentemot chefer, vågar stå på dig och hanterar flera uppgifter parallellt, samtidigt som du bidrar till att hitta rätt kompetens till organisationen.
Detta är ett konsultuppdrag via Academic Work på heltid med start omgående. Uppdraget inleds med 6 månader med möjlighet till förlängning.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-28Dina arbetsuppgifter
• Förstå vilken kompetens och profil som behövs för en roll samt agera rådgivande gentemot chefen i rekryteringsprocessen.
• Söka och kartlägga relevanta kandidater genom olika databaser och nätverk.
• Kontakt med potentiella kunder via LinkedIn, e-post eller telefon för att väcka intresse och presentera erbjudandet.
• Agera som företagets ansikte utåt och skapa en positiv första kontakt, även om kandidaten inte är intresserad just nu. Målet är att bygga nätverk för framtida behov.
• Kontinuerligt hålla kontakt med intressanta kandidater för att skapa en "kandidatpool" som företaget kan dra nytta av när specifika behov uppstår.
• Analysera och kartlägga rekryteringsdata för att hitta svåråtkomlig kompetens.
VI SÖKER DIG SOM
• Har relevant utbildning inom HR, rekrytering eller motsvarande.
• Har minst två års erfarenhet av sourcing och rekrytering inom IT/tech.
• Besitter gedigen kunskap om IT-branschen och dess olika roller.
• Har erfarenhet av att självständigt driva rekryteringsprocesser.
• Har mycket god kommunikationsförmåga på engelska och svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• God kunskap om olika sourcingstrategier och verktyg ex. Linkedin recruiter.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Relationsskapande
• Kommunikativ
• Problemlösande
• Flexibel
• Proaktiv
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116030". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9619269