talent manager/konsultchef inom life science till randstad i göteborg

Är du en affärsdriven ledare som vill forma framtidens Life Science i Göteborg? Göteborgsregionen kokar av innovation inom läkemedelsutveckling och medicinteknik. Nu söker vi en resultatorienterad och entreprenöriell Konsultchef som vill vara med och driva vår tillväxtresa. Vi söker dig med ett genuint hjärta för Life Science och ett dokumenterat track record av att utveckla konsultaffären genom strategisk försäljning och starka kundrelationer.
Som Konsultchef hos oss har du ett helhetsansvar där affärsutveckling möter strategisk kompetensförsörjning. Din vardag präglas av att bygga broar mellan branschens mest eftertraktade specialister och våra kunder inom Pharma, Medtech och Biotech.
Dina huvudsakliga ansvarsområden: Resultat- och personalansvar: Du har fullt P&L-ansvar (resultatenhetsansvar) för din verksamhet. Du leder och coachar ett team av kvalificerade Life Science-konsulter och säkerställer både lönsamhet och medarbetarnöjdhet.
Strategisk affärsutveckling & försäljning: Du äger hela säljcykeln - från marknadsanalys och prospektering till Key Account Management. Du driver tillväxten genom att positionera oss som den självklara partnern för komplexa konsultlösningar mot Göteborgs ledande industriaktörer.
Talangattraktion & specialistrekrytering: Du ansvarar för att strategiskt bygga och expandera din konsultgrupp. Du identifierar, attraherar och rekryterar spetskompetens inom Pharma, Medtech och Biotech
Konsultativt ledarskap: Som närmaste chef och mentor ansvarar du för konsulternas karriärresa. Detta inkluderar utvecklingssamtal, lönesättning och att skapa en stark kultur där experter blomstrar i sina uppdrag ute hos kund.
Vem är du? Vi söker en driven ledarprofil med entreprenörsanda som navigerar obehindrat mellan strategiska beslut och operativt genomförande.
Profil & Kompetens:
Erfarenhet: Du har dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt rekrytera och/eller leda konsulter inom en sektor där kompetensförsäljning och lösningsorienterad affärsutveckling är centralt. Branschkunskap: Du har en gedigen förståelse för Life Science-området, exempelvis från läkemedels- eller medicinteknikbolag. Du är bekant med regulatoriska ramverk som GMP, GxP och ISO-standarder. Affärsdriv: Du motiveras av tydliga mål och har förmågan att bygga långsiktiga, lönsamma samarbeten i en miljö med hög kravställning. Ledarskap: Du är en kommunikativ ledare som inspirerar ditt team. Du talar och skriver flytande på både svenska och engelska, vilket krävs i vår globala koncernstruktur.
Varför välja oss? Du får chansen att verka i hjärtat av Göteborgs Life Science-kluster - från Sahlgrenska till GoCo Health Innovation City. Vi erbjuder en entreprenöriell miljö med stöd från världens största HR-serviceföretag. Här får du mandatet att påverka din egen framgång och vara med och bygga något som gör skillnad på riktigt.
Redo att ta nästa steg? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team i Göteborg!
placering och omfattning Tjänsten omfattar heltid och löper tillsvidare. Våra anställningar inleds med sex månaders provanställning. Du kommer utgå från Randstads kontor i centrala Göteborg men vi värnar om flexibilitet i arbetslivet, därför finns möjlighet att delvis arbeta hemifrån.
information om ansökan, rekryteringsprocessen och kontaktpersoner Något för dig? Då är du varmt välkommen att visa intresse för tjänsten senast .
Notera att urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan därför komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Vår rekryteringsprocess består av ett par olika moment i form av intervjuer och tester och vi genomför kontroll av straffrättsligt register på samtliga slutkandidater. En del kommunikation i processen kommer ske via mail, vi ber dig därför ha uppsikt på din inkorg efter att du skickat in din ansökan.
För frågor som rör tjänsten och dess innehåll är du varmt välkommen att vända dig till rekryterande chef Camilla Bågenholm via: camilla.bagenholm@randstad.se
eller på nummer: +46733434777
Vi ser mycket fram emot din ansökan!
