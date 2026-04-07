Talent Acquisition specialist sökes till kund i Göteborg!
2026-04-07
Publiceringsdatum2026-04-07Om tjänsten
Vår kund rekryterar varje år hundratals chefer och specialister till sin konsultverksamhet och söker nu dig som vill arbeta i en strategisk och rådgivande rekryterarroll. Du blir en viktig partner i att säkerställa rätt kompetens till verksamheten och bidrar aktivt till att utveckla både rekryteringsprocesser och långsiktiga kompetensstrategier. En stor del av ditt arbete handlar om att identifiera och attrahera kandidater, bygga upp starka talent pipelines samt stärka kundens position som arbetsgivare.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Driva rekryteringsprocesser från start till mål
• Arbeta aktivt med search och kandidatnätverk
• Bygga och utveckla talent pipelines
• Samarbeta nära rekryterande chefer som strategisk rådgivare
• Bidra till arbete inom Employer Branding och kandidatattraktion
• Arbeta med långsiktig kompetensplanering tillsammans med verksamheten
Detta är ett konsultuppdrag via Adecco med start omgående och som löper 6 månader, med god möjlighet till förlängning. Arbetstiderna avser dagtid och du kommer vara baserad i Göteborg på kontoret, men finns möjlighet till viss flex.
Om dig
Vi söker dig som är en relationsskapande och affärsnära rekryterare med ett genuint intresse för kandidatdialog och talent acquisition. Du är van vid att arbeta i ett högt tempo, hantera flera parallella processer och trivs i en miljö där du får ta stort eget ansvar samtidigt som du samarbetar tätt med kollegor och chefer.
Du är nyfiken på utveckling inom rekrytering och ser möjligheterna med ny teknik, digital sourcing och datadrivet arbetssätt.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning inom HR eller motsvarande
• Minst 3-4 års erfarenhet av rekrytering
• Erfarenhet av search och proaktiv kandidatbearbetning
• Van att arbeta i digitala sourcingverktyg, exempelvis LinkedIn Recruiter
Meriterande om du har:
• Erfarenhet från konsult- eller tjänstebranschen
• Erfarenhet av techrekrytering
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Enna Dedagic via enna.dedagic@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
