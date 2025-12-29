Talent Acquisition Specialist | Jefferson Wells | Karlskoga
2025-12-29
Är du en erfaren Talent Acquisition och vill arbeta strategiskt och operativt med rekrytering i Karlskoga? Vi på Jefferson Wells söker nu en Talent Acquisition Specialist för ett spännande konsultuppdrag hos vår kund i Karlskoga. Här får du möjlighet att arbeta datadrivet, utvecklingsorienterat och nära chefer. Vill du utveckla din karriär inom Talent Acquisition hos Jefferson Wells och vår kund i Karlskoga? Varmt välkommen med din ansökan.
Ort: Karlskoga
Start: Omgående
Uppdragslängd: 1 år, med möjlighet till förlängning
Om jobbet som Talent Acquisition Specialist:
Som Talent Acquisition Specialist hos oss på Jefferson Wells, ute hos vår kund i Karlskoga, får du en central och strategisk roll i organisationens långsiktiga kompetensförsörjning. Du arbetar både operativt och strategiskt med hela rekryteringsprocessen och blir en viktig partner till rekryterande chefer och HR. Rollen passar dig som trivs med att kombinera datadrivet arbetssätt, proaktiv search och konsultativ rådgivning.
Du kommer att vara en del av ett erfaret Talent Acquisition-team som arbetar över hela talent-livscykeln - från employer branding och outreach till avslutad rekrytering. Här får du stort utrymme att påverka, utveckla processer och bidra till förbättringsarbete.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Ansvara för hela rekryteringsprocessen - från behovsanalys och kravprofil till anställning.
* Arbeta proaktivt med search och relationsbyggande inom relevanta målgrupper.
* Utforma och publicera målgruppsanpassade annonser samt hantera urval och intervjuer.
* Genomföra kompetensbaserade intervjuer, personbedömningar och referenstagning.
* Stötta och coacha rekryterande chefer i rekryteringsrelaterade frågor.
* Arbeta analytiskt och datadrivet för att följa upp rekryteringsutfall och optimera processer.
* Bidra till förbättringsarbete inom Talent Acquisition, exempelvis kring processer, verktyg och arbetssätt.
* Bygga och underhålla nätverk för att stärka långsiktig kompetensförsörjning.
Den vi söker:
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av rekrytering eller Talent Acquisition och som trivs i en roll där du kombinerar operativt rekryteringsarbete med strategisk utveckling. Du är trygg i hela rekryteringsprocessen och har erfarenhet av både annonsering och uppsökande rekrytering. För att lyckas i rollen behöver du ha ett analytiskt mindset, vara relationsskapande och trivas i nära samarbete med chefer och andra stakeholders.
Du är nyfiken, prestigelös och drivande - och du har en naturlig förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och lösningsorienterat. Du ser värdet i att arbeta datadrivet och har modet att utmana, förbättra och utveckla arbetssätt inom Talent Acquisition.
Vi söker dig som har:
* 3-5 års erfarenhet av rekrytering/Talent Acquisition.
* Erfarenhet av proaktiv search och arbete med svårrekryterade profiler.
* Stark analytisk förmåga och vana att arbeta datadrivet.
* Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat.
* Konsultativt och coachande förhållningssätt gentemot chefer.
* Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska.
* Relevant högskoleutbildning, exempelvis inom HR.
* Meriterande erfarenhet av arbetspsykologiska tester och/eller certifiering inom assessment.
Om vår kund:
Kunden är ett expansivt, innovativt och världsledande företag inom försvarsindustrin. De fungerar som ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdraget att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. I samband med tillsättning av denna tjänst, kommer bakgrundskontroller genomföras.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
Hur du ansöker:
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan snarast.
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "672cae3d-2956-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Lovisa Karlsson Lovisa.Karlsson@jeffersonwells.se
9665436