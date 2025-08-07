Talent Acquisition Specialist inom IT & Development till Stockholm!
2025-08-07
Uppdraget
Är du en skicklig techrekryterare som älskar att bygga team, skapa smarta flöden och leverera kandidatupplevelser i toppklass? Nu söker vi dig som vill ta lead i rekryteringen av några av branschens mest eftertraktade utvecklare!
Här får du helhetsansvar från strategi till signering och jobbar nära beslutsfattare i en miljö där innovation, tempo och kvalitet står i fokus. Du får stor frihet att utforma processer, initiera rekryteringsevent och bygga starka pipelines.
Exempel på arbetsuppgifter
Rådgivning kring rollprofiler & processdesign
Eget ansvar för sourcing, screening & intervjuer
Arrangera och driva rekryteringsevent både fysiska & digitala
Följa upp KPI:er & optimera med data
Skapa referral-program och bygga upp en kandidatbank av tech-talanger
Din bakgrund
Du har minst 5 års erfarenhet av att rekrytera systemutvecklare, gärna i snabbväxande miljöer eller inom startups. Du är proaktiv, kreativ och van vid att bygga relationer och attrahera rätt personer.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att planera och genomföra event, rekryteringskampanjer och employer branding aktiviteter. Vi tror även att du har en eftergymnasial utbildning inom HR/rekrytering eller motsvarande arbetslivserfarenhet som väger upp.
Meriterande:
Teknisk bakgrund (t.ex. tidigare utvecklare eller utbildning inom datavetenskap) Erfarenhet av att skala upp team från noll till full kapacitet
Praktisk information:
Plats: Centrala Stockholm Omfattning: Heltid 100% Startdatum: Omgående eller 2025-08-11
Varmt välkommen med din ansökan! Vi arbetar med löpande urval och intervjuer
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
