Talent Acquisition Partner - konsultuppdrag hos Swedbank
Adecco Sweden Aktiebolag / Personaltjänstemannajobb / Solna Visa alla personaltjänstemannajobb i Solna
2026-07-07
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Järfälla
, Huddinge
eller i hela Sverige
Adecco söker nu en erfaren Talent Acquisition Partner för ett konsultuppdrag hos Swedbank. Har du erfarenhet av specialistrekrytering och trivs i en rådgivande roll där du arbetar nära chefer och verksamheten? Då kan detta vara uppdraget för dig.
Uppdraget startar den 10 augusti 2026 och pågår i cirka ett år. Placering är på Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg, där du förväntas arbeta minst två dagar i veckan på kontoret. Övrig tid finns möjlighet att arbeta på distans enligt överenskommelse.
Om uppdragetSom Talent Acquisition Partner ansvarar du för hela rekryteringsprocessen för specialistroller inom områden som Risk, Regulatory, Compliance, Credit och Finance. Du arbetar nära rekryterande chefer och fungerar som en strategisk partner genom hela rekryteringsprocessen – från kravprofil och sourcing till intervjuer, bedömning och anställning.
Du driver flera rekryteringsprocesser parallellt och säkerställer en hög kvalitet, ett strukturerat arbetssätt och en positiv upplevelse för både kandidater och rekryterande chefer.
ArbetsuppgifterI rollen kommer du bland annat att:
Ansvara för hela rekryteringsprocessen från behovsanalys till tillsättning.
Samarbeta nära rekryterande chefer för att definiera kravprofil, kompetensbehov och rekryteringsstrategi.
Leda intake-möten och säkerställa samsyn kring förväntningar, tidsplan och kandidatprofil.
Arbeta med proaktiv search och kandidatattraktion vid behov.
Genomföra CV-urval och presentera kvalificerade kandidater.
Hålla strukturerade kompetensbaserade intervjuer och bedömningar.
Bidra med objektiva second opinion-bedömningar för att säkerställa hög kvalitet i rekryteringsbeslut.
Vara en rådgivande partner till rekryterande chefer kring rekryteringsstrategi, marknadsläge och kompetensförsörjning.
Utmana och kalibrera rekryteringsbehov för att skapa realistiska och kvalitativa rekryteringar.
Hantera många kontaktytor och säkerställa löpande kommunikation kring status och kandidatpipeline.
Bidra till utvecklingen av Swedbanks Talent Acquisition-funktion genom att förbättra processer, rutiner och arbetssätt.
Identifiera förbättringsmöjligheter och driva initiativ för ett mer effektivt rekryteringsarbete.
Vi söker dig somHar minst 5 års erfarenhet av att driva rekryteringsprocesser från start till mål.
Har erfarenhet av specialistrekrytering inom exempelvis Risk, Compliance, Finance, Credit eller liknande områden.
Är van att arbeta konsultativt och bygga starka relationer med chefer och andra intressenter.
Har erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering och strukturerade intervjuer.
Trivs med att hantera flera parallella rekryteringsprocesser i ett högt tempo.
Är strukturerad, kommunikativ och har ett affärsmässigt förhållningssätt.
Har god förmåga att prioritera och skapa förtroende hos både kandidater och rekryterande chefer.
MeriterandeErfarenhet av att arbeta i Teamtailor.
Erfarenhet av Alva Labs eller andra testverktyg.
Erfarenhet av rekrytering inom bank, finans eller annan reglerad verksamhet.
Om Adecco
Som konsult hos Adecco blir du anställd av ett av världens ledande rekryterings- och bemanningsföretag och arbetar på uppdrag hos våra kunder. Vi erbjuder ett nära samarbete, goda utvecklingsmöjligheter och en engagerad konsultchef som stöttar dig genom hela uppdraget.
Välkommen med din ansökan – urval och intervjuer sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Adecco Kontakt
Consultant Manager
Antonia Tiritidou antonia.tiritidou@adecco.se Jobbnummer
9995876