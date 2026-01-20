Talent Acquisition Consultants till kund i Stockholm!
Trivs du i högt tempo, gillar att bygga från grunden och vill ha verklig påverkan? Nu söker vi flera Talent Acquisition Consultants som vill vara med och forma teamen i en snabbväxande och ambitiös organisation. Här får du en central roll där människor, affär och tillväxt möts.
Om rollen
Som Talent Acquisition Consultant ansvarar du för hela rekryteringsprocessen - från behovsanalys och search till intervju, erbjudande och onboarding. Du rekryterar brett inom områden som Legal, Finance, Marketing, Go-to-Market och operativa roller.
Du agerar strategisk partner till rekryterande chefer, ger råd kring organisation, hiring-strategier och säkerställer en professionell och engagerande kandidatupplevelse. Du bygger proaktivt talent pipelines för både nuvarande och framtida behov och leder snabba, strukturerade och träffsäkra rekryteringsprocesser.
Vem är du?
Universitetsutbildning inom HR eller likvärdigt område
Minst 5 års erfarenhet av Talent Acquisition, gärna från start-up, scale-up eller snabbväxande bolag
Dokumenterad erfarenhet av att rekrytera kommersiella och strategiska roller
Självständig, lösningsorienterad och trygg i att ta ägarskap
Trivs i förändring, rörlighet och högt tempo
Uppdragsfakta
Plats: Stockholm (on-site)
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Längd: 4-6 månader (löpande)
Vill du göra skillnad på riktigt och vara med och bygga framtidens organisation? Välkommen med din ansökan!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
