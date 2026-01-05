Taktvättare & målare till Nanostone i Skåne
Drömmer du om ett arbete där du får jobba utomhus, använda kroppen och se resultatet av ditt arbete varje dag? Nanostone söker nu engagerade taktvättare som vill bli en del av vårt sammansvetsade team och hjälpa kunder att rengöra och skydda sina tak på ett hållbart sätt. Som taktvättare på Nanostone får du inte bara ett jobb, du får en karriär på höga höjder, bokstavligt talat.Om rollenSom taktvättare på Nanostone är du företagets ansikte utåt och på ett hållbart och professionellt sätt hjälper du våra kunder att förlänga livslängden på sina tak. Du arbetar nära våra kunder, ofta i team om två och får ta ansvar för hela processen från rengöring till impregnering och målning.
Du utgår hemifrån med placering i Skåne och använder företagets servicebil för att ta dig till uppdragen.Vem vi sökerVi söker dig som trivs med att ta i och arbeta fysiskt, som är lösningsorienterad och gillar att hålla ett högt tempo. Du är en lagspelare med noggrannhet och ansvarskänsla, som bidrar till en positiv stämning i teamet. Höga höjder skrämmer dig inte - tvärtom, du uppskattar utsikten!Krav* Innehar B-körkort för manuell bil * Behärskar svenska i tal och skrift* Du är inte höjdräddMeriterande* Erfarenhet av arbete med högtryck* Målerierfarenhet* Säkerhetsutbildningar såsom fallskydd, heta arbeten, liftDina arbetsuppgifter* Rengöring med högtryck och impregnering av tak och fasader* Målning och impregnering av tak* Rensning av hängrännor* Merförsäljning vid kundbesök* Underhåll av arbetsfordon och utrustning* Säkerställande av kundnöjdhet vid varje uppdragVad vi erbjuderHos Nanostone får du mer än bara ett arbete, du blir en del av ett växande företag där hållbarhet, kvalitet och gemenskap står i fokus. Här erbjuder vi en trygg anställning med timlön, bonus och möjlighet till provision, samt chans till förlängning och tillsvidareanställning. Du får utbildning och introduktion som ger dig alla verktyg du behöver för att lyckas. Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav. Vi ser till att du har rätt arbetskläder, skyddsutrustning och tillgång till arbetsfordon. Arbetet är varierande och ger dig chansen att se tydliga resultat av dina insatser varje dag, samtidigt som du blir en del av ett sammansvetsat team med stark sammanhållning och gott arbetsklimat.Praktisk information* Omfattning: Heltid* Timlön med provision och bonus* Start: 9 februari 2026 eller enligt överenskommelse* Plats: Du utgår hemifrån
