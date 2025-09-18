Taktisk projektinköpare till vår omställningsresa
2025-09-18
LKAB siktar på att bli först i världen med att producera 100 procent koldioxidfritt järn. Vi söker dig som vill bidra till vår framtid, har du en passion för att genomföra hållbara och lönsamma inköp? Drivs du av att omsätta inköpsstrategier till handling som skapar effekter i verksamheten?
Vi söker nu en taktiska projektinköpare till vårt team för att vara med och driva den kommersiella processen och leda den gröna omställningen.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
I rollen som taktisk inköpare inom Projekt och Samhällsutveckling kommer du att kommersiellt stötta projektverksamheten och den gröna omställningen med ett investeringsbehov på mellan 150-400 miljarder kronor under de närmaste 20-åren.
Du kommer ingå i affärsområde järnmalms inköpsavdelning för Projekt och Samhällsomvandling och rapporterar till ansvarig avdelningschef. I rollen arbetar du nära erfarna kollegor med djup kompetens inom projektinköp - vilket ger goda förutsättningar för lärande och utveckling.
Ansvar:
- Planera, förbereda och genomföra projektupphandlingar i enlighet med våra processer och rutiner
- Ansvara för leverantörsförhandlingar, sluta avtal samt utveckla och vårda leverantörsrelationer
- Följa upp och rapportera status och utveckling i projekt och leverantörsprestationer
Det här har du med dig
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har en god förmåga att uttrycka dig tydligt och lyhört, och att du är skicklig på att bygga relationer - både inom organisationen och med externa samarbetspartners. Du har ett prestigelöst och konsultativt arbetssätt där du gärna samarbetar för att hitta hållbara lösningar.
Du kombinerar affärsmässighet med ett starkt driv att skapa värde och har förmågan att ta initiativ och driva arbetet framåt på egen hand. Du är analytisk, ser helheter i komplexa affärssituationer och fattar genomtänkta beslut. Med en god organisatorisk förmåga arbetar du strukturerat och målinriktat, även när tempot är högt eller uppgifterna mångfacetterade.
Vi förväntar oss att du har
- Eftergymnasial utbildning inom ekonomi/juridik/teknik eller andra motsvarande erfarenheter
- Kunskap inom allmänna entreprenadvillkor och entreprenadjuridik ur ett kommersiellt perspektiv
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska
- B-körkort vilket är ett krav för alla tjänster på LKAB
Om du även har dessa erfarenheter så är det meriterande
- Yrkeserfarenhet av inköp
- Erfarenhet inom inköp eller projektinköp med fördel inom processindustri eller byggsektorn
- Erfarenhet av projektledning, förhandling och upphandling
- Erfarenhet av byggbranschen
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid, dagtid
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta avdelningschef inköp Peter Olsson tel: 070-3044233, epost: peter.olsson@lkab.com
.
Fackliga kontakter:
Kiruna/ Svappavaara
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
-
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
-
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
