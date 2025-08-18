Taktisk projektinköpare till vår omställningsresa
Luossavaara-Kiirunavaara AB / Inköpar- och marknadsjobb / Kiruna Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Kiruna
2025-08-18
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luossavaara-Kiirunavaara AB i Kiruna
, Gällivare
, Luleå
, Stockholm
eller i hela Sverige
LKAB siktar på att bli först i världen med att producera 100 procent koldioxidfritt järn. Vi söker dig som vill bidra till vår framtid, har du en passion för att genomföra hållbara och lönsamma inköp? Drivs du av att omsätta inköpsstrategier till handling som skapar effekter i verksamheten?
Vi söker nu flera taktiska projektinköpare till vårt team för att vara med och driva den kommersiella processen och leda den gröna omställningen.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
I rollen som taktisk inköpare inom Projekt och Samhällsutveckling kommer du att kommersiellt stötta projektverksamheten och den gröna omställningen med ett investeringsbehov på mellan 150-400 miljarder kronor under de närmaste 20-åren.
Du kommer ingå i affärsområde järnmalms inköpsavdelning för Projekt och Samhällsomvandling och rapporterar till ansvarig avdelningschef. I rollen arbetar du nära erfarna kollegor med djup kompetens inom projektinköp - vilket ger goda förutsättningar för lärande och utveckling.
Ansvar:
Planera, förbereda och genomföra projektupphandlingar i enlighet med våra processer och rutiner
Ansvara för leverantörsförhandlingar, sluta avtal samt utveckla och vårda leverantörsrelationer
Följa upp och rapportera status och utveckling i projekt och leverantörsprestationer
Det här har du med dig
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har en god förmåga att uttrycka dig tydligt och lyhört, och att du är skicklig på att bygga relationer - både inom organisationen och med externa samarbetspartners. Du har ett prestigelöst och konsultativt arbetssätt där du gärna samarbetar för att hitta hållbara lösningar.
Du kombinerar affärsmässighet med ett starkt driv att skapa värde och har förmågan att ta initiativ och driva arbetet framåt på egen hand. Du är analytisk, ser helheter i komplexa affärssituationer och fattar genomtänkta beslut. Med en god organisatorisk förmåga arbetar du strukturerat och målinriktat, även när tempot är högt eller uppgifterna mångfacetterade.
Vi förväntar oss att du har
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi/juridik/teknik eller andra motsvarande erfarenheter
Kunskap inom allmänna entreprenadvillkor och entreprenadjuridik ur ett kommersiellt perspektiv
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska
B-körkort vilket är ett krav för alla tjänster på LKAB
Om du även har dessa erfarenheter så är det meriterande
Yrkeserfarenhet av inköp
Erfarenhet inom inköp eller projektinköp med fördel inom processindustri eller byggsektorn
Erfarenhet av projektledning, förhandling och upphandling
Erfarenhet av byggbranschen
Det här får du
Belöningsprogram
Fri träning på LKAB:s egna gym samt hos våra samarbetspartners på verksamhetsorterna i Norrbotten
Friskvårdsbidrag och studiestöd samt tillgång till konstförening, fritidsförening, fjällstugor och familjeaktiviteter
Förstärkt föräldrapenning med upp till 90 procent av din ordinarie lön i upp till sex månader (efter anställning i ett år)
Hjälp och stöd vid sjukdom eller i frågor om arbetsmiljö, hälsa, friskvård och rehabilitering
Ersättning för tandvård samt skydds- och terminalglasögon
Möjlighet att ansöka om stipendier vid studier både för dig och dina barn
Möjlighet att ansluta sig till vårt pensions- och försäkringsprogram med förmånliga priser
Välkommen med din ansökan senast 31 augusti. Semesterperioden närmar sig och vi kommer att påbörja ett urval när vi är åter efter semestern, vilket sker i samband med sista ansökningsdag. Detta innebär att återkoppling kan dröja något. Vi tackar för ditt tålamod och önskar dig en riktigt härlig sommar!
För mer information om tjänsten vänligen kontakta Avdelningschef inköp Peter Olsson tel: 070-3044233, epost: peter.olsson@lkab.com
.
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare
Plats: Kiruna eller Malmberget
Omfattning: Heltid
Fackliga kontaktpersoner:
Malmberget/Luleå
Unionen Södra Katarina Paganus, 0970-762 98
SACO-klubben Södra - Annika Taavoniku, 0970-795 32
Ledarna Södra - Johanna Dahlin 010-144 50 16
Kiruna/Svappavaara:
Unionen Norra: Sakari Alanko 0980-725 08
Akademikerföreningen: Peter Johansson 0980-71879
Ledarna Norra: Ingegerd Kyrö 0980-71050 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara AB
(org.nr 556001-5835)
Kiirunavaaravägen 1 (visa karta
)
981 31 KIRUNA Arbetsplats
Kiruna Jobbnummer
9461878