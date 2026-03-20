Taktisk inköpare till välkänt industriföretag
Vill du vara med och forma framtidens hållbara leveranskedjor? SJR söker nu en Taktisk inköpare för ett föräldravikariat hos ett välkänt industriföretag. Detta är ett konsultuppdrag med start omgående och pågår till september 2027. Du blir en del av ett inköpsteam på totalt 14 personer, fyra taktiska inköpare (varav du ersätter en) samt tio operativa inköpare. Här får du arbeta i en dynamisk och kunnig grupp där samarbete, engagemang och utveckling står i fokus.Publiceringsdatum2026-03-20Om tjänsten
I rollen som Taktisk inköpare tar du ägarskap för ett specifikt produktområde och dess leverantörsrelationer. Rollen är varierad och dynamisk, ingen dag är den andra lik. Du arbetar nära leverantörer, sourcingteam och interna intressenter för att lösa utmaningar, stärka samarbeten och säkerställa långsiktig prestation. Du får stort utrymme att forma din egen arbetsdag och hitta dina egna vägar till resultat.
Ansvarsområden
• Hantera leverantörseskalationer från andra funktioner och team.
• Delta i och leda förbättringsaktiviteter och projekt relaterade till försörjningskedjan.
• Arbeta med leverantörsrelationer och utveckling av deras prestation.
• Hantera bristsituationer i nära samarbete med leverantörer och andra intressenter.
• Säkerställa korrekta ledtider och prisuppföljning.
• Fungera som primär kontaktpunkt mellan distributionscenter, leverantörer och våra globala sourcingteam.
• Samarbeta med operativa inköpare, global sourcing och affärsenheter för att driva strategiska initiativ inom försörjningskedjan.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsexamen inom inom ekonomi, supply chain, procurement eller logistik alternativt erfarenhet av minst tre års erfarenhet av taktiskt eller strategiskt inköp.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från branschen eller bakomliggande leverantörsled och då specifikt, dock inget krav.
Vidare ser vi att du har:
• Förmåga att snabbt förstå komplexa problem och utveckla lösningar som stödjer affärens mål
• Hanterat mycket stora mängder data
• Erfarenhet av prognossystem och ERP-system gärna Movex 3/M3.
• Mycket goda kunskaper i Excel och Power Bi
• Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Som person är du resultatorienterad, noggrann och har ett skarpt öga för detaljer. Du trivs i en miljö där du får analysera, ta initiativ och hantera flera arbetsuppgifter samtidigt. När tempot ökar är du skicklig på att prioritera och hålla fokus på det som skapar störst värde. Du besitter en förmåga att kunna bygga starka relationer gör att du enkelt skapar förtroende och driver samarbeten framåt. Du är en person med stark samarbetsförmåga och ett proaktivt ledarskap, samtidigt som du är självgående, drivande och målinriktad. Du tar ansvar för dina uppgifter, arbetar strukturerat och bidrar aktivt till teamets gemensamma framgång.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-04-19.
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1949".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
http://www.sjr.se/
9809774