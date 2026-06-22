Taktisk inköpare till Siemens Energy
Unik Resurs I Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Finspång Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Finspång
2026-06-22
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
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, Norrköping
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Företagspresentation
Till vår kund Siemens Energy, en ledande global aktör inom energibranschen, söker vi nu en Taktisk inköpare för ett uppdrag på deras site i Finspång.
Företaget är tack vare högteknologisk och innovativ produktutveckling en etablerad partner inom energisektorn som levererar avancerade samt hållbara lösningar för marknadens nuvarande och framtida behov.
Du får genom det här uppdraget möjlighet att arbeta i en internationell och framåtsträvande miljö där utvecklingsmöjligheterna är många.
Det här är inledningsvis ett konsultuppdrag på 12 månader via Unik Resurs med mycket god möjlighet till förlängning.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att uppdraget kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I rollen blir du en nyckelperson i försörjningskedjan med ansvar för din egen leverantörsbas. Du arbetar nära både leverantörer, interna kunder och andra funktioner för att säkerställa materialförsörjning med rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt kostnad. Arbetet är varierande och stundtals intensivt, vilket kräver att du är flexibel och kan prioritera om när verksamheten kräver det.
Dina arbetsuppgifter
Ansvara för inköp och materialförsörjning inom ditt område.
Följa upp leverantörers prestationer och driva leverantörsutveckling.
Hantera inköpsorder, fakturor, reklamationer och claims mot leverantörer.
Planera, driva och leda leverantörsmöten.
Arbeta proaktivt för att identifiera risker och förebygga leveransstörningar.
Optimera materialtillgänglighet utifrån verksamhetens behov.
Delta i beslut kring säkerhetslager, säkerhetstider och partiformning.
Uppdatera materialdata i SAP och genomföra analyser kopplade till ledtider och försörjningsflöden.
Bidra till utveckling av arbetssätt och effektivare processer inom inköpsområdet. Publiceringsdatum2026-06-22Profil
Har en utbildning inom inköp, logistik eller motsvarande.
Har några års erfarenhet av inköp och en god förståelse för försörjningskedjor.
Är strukturerad, ansvarstagande och noggrann.
Är drivande, lösningsorienterad och trivs med att ta initiativ.
Har lätt för att skapa och utveckla relationer, både internt och externt.
Arbetar proaktivt och ser möjligheter till förbättringar i det dagliga arbetet.
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av inköp i en internationell verksamhet.
Goda kunskaper i SAP.
Erfarenhet av leverantörsutveckling och arbete i komplexa leveranskedjor.
Kunskaper i ytterligare språk.
Bli en del av Unik Resurs – Din karriär och utveckling är vår prioritet!
Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult.
Vårt erbjudande:
Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag!
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR.
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Alexandra Linderalexandra.linder@unikresurs.se
070 727 49 79
Unik Resurs
Välkommen till Unik Resurs!
Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.
Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till!
#LI-Hybrid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Unik Resurs I Sverige AB
(org.nr 556052-5833), https://www.unikresurs.se/lediga-tjanster/?
612 30 FINSPÅNG Arbetsplats
Unik Resurs i Sverige AB Jobbnummer
9973880