Takmontör till Bjärgrim & Co Tak AB

Vill du kickstarta hösten med ett nytt jobb? Bjärgrim & Co Tak AB expanderar och söker därför efter två nya takmontörer till verksamheten i Kalmar.
Om ossBjärgrim & Co Tak AB, grundat 1963, är ett ledande företag inom takarbeten och underhåll, känt för att erbjuda hållbara och energieffektiva taksystem. 60 år senare drivs företaget fortfarande inom familjen och de är just nu på tredje generationen Bjärgrim, deras värderingar med fokus på goda kundrelationer och förstås täta tak har alltså varit helt rätt. De har under resans gång genomgått en del förändringar i form av exempelvis högertrafikomläggningen, låg- och högkonjunkturer mm, vilket ställt krav på nya förbättrade material och arbetsmetoder och en skärpt datorisering. Centralt genom hela deras resa har varit att kundens behov alltid stått i centrum.
Som medarbetare på Bjärgrim Tak ingår du i ett erfaret och kunnigt team där lagarbete och kvalitet står i fokus. Vi erbjuder dig ett omväxlande och fysiskt aktivt arbete samtidigt som vi har kul på jobbet.
Dina arbetsuppgifter: Installation, underhåll & tätskikt av tak, i huvudsak papptak
Till viss del isoleringsarbete i samband med takläggning
Samarbeta med teamet för att säkerställa tidsenlig projektavslutning
Vad vi önskar av dig: B-körkort är ett krav för denna tjänst
Då rollen ställer krav på kommunikation med kunder samt ett högt säkerhetstänk behöver du ha goda kunskaper i svenska, såväl i tal som skrift
Har du en eller flera av följande utbildningar/certifieringar betraktar vi det som starkt meriterande: Heta arbeten, säkra lyft och/eller fallskydd
Har du tidigare arbetat som takmontör eller liknande är det ett stort plus
Vi söker dig som:
Är driven, noggrann och engagerad i ditt arbete. Eftersom du möter kunder i ditt dagliga arbete krävs det att du är serviceinriktad och trivs i mötet med människor. Du har god kommunikationsförmåga och är bekväm med att arbeta både självständigt och i team. Vi tror att du som söker är lösningsorienterad och har en positiv inställning till förändringar och utmaningar. Det viktigaste är inte vad du gjort tidigare, vi tror att dina personliga kvalitéer och din goda arbetsmoral är det som kommer ta dig långt i denna roll. Publiceringsdatum2025-09-10Övrig information
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Arbetstider: Vardagar, 07-16
Placering: Du utgår från kontoret i Kalmar men arbetar ute hos kund, du behöver därför vara förberedd på viss pendling
Anställningsform: Heltid, tillsvidare. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan.
Pga teknikaliteter hos Arbetsförmedlingen står Tillväxtinitiativet Kalmar som arbetsgivare i annonsens faktatext längst ner på annonsen i platsbanken. Tjänsten som beskrivs ovan är hos Bjärgrim & Co Tak AB och det är också de som blir din arbetsgivare om det blir du som får tjänsten. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxtinitiativet Kalmar för att hitta just dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766), https://www.tillvaxtinitiativetkalmar.se/ Arbetsplats
Tillväxtinitiativet Kalmar Kontakt
Frida Pettersson frida.pettersson@tillvaxtinitiativetkalmar.se
9501121